España - LALIGA 2026 - 2027

Alavés vs Getafe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de La Liga

Getafe se mide ante Alavés en el Mendi el sábado 15 de agosto a las 13:30 horas.

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MeridianoBet
Miércoles, 12 de agosto de 2026 a las 01:48 pm
Alavés vs Getafe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de La Liga
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El próximo sábado 15 de agosto comienza a rodar la pelota en de La Liga, con el duelo entre los Babazorros y el Geta. El partido se jugará desde las 13:30 horas, en el Mendi.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 8 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Getafe se impuso por 0 a 2.

Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de La Liga
  • Fecha 2: vs Rayo Vallecano: 20 de agosto - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Villarreal: 28 de agosto - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Racing Santander: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Getafe en los próximos partidos de La Liga
  • Fecha 2: vs Racing Santander: 23 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 3: vs Osasuna: 31 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 4: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Deportivo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
Horario Alavés y Getafe, según país
  • Argentina: 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:30 horas

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