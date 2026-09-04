Alavés se enfrentará ante Osasuna por la fecha 4

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A partir de las 12:30 horas el próximo domingo 6 de septiembre, Osasuna enfrentará a Alavés en el Mendi, por el duelo correspondiente a la fecha 4 de La Liga.

Así llegan Alavés y Osasuna

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Alavés en partidos de La Liga

Alavés ganó el encuentro previo ante Villarreal por 1-0. Con un historial bastante irregular en los últimos 2 partidos disputados: 1 victoria y 1 empate, han vencido su valla 1 vez y logró marcar 5 goles a favor.

Últimos resultados de Osasuna en partidos de La Liga

Osasuna llega triunfante luego de ver caer a Getafe con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1 y 1 empató . Pudo festejar 3 goles y sus rivales han podido vencer su arco 1 vez.

En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 2 partidos ganados y un total de 3 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 5 de abril, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y terminó en empate a 2.

El local se ubica en el cuarto puesto con 7 puntos (2 PG - 1 PE), mientras que el visitante tiene 7 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (2 PG - 1 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 9 3 3 0 0 10 2 Real Madrid 9 3 3 0 0 8 3 Atlético de Madrid 7 3 2 1 0 4 4 Alavés 7 3 2 1 0 4 5 Osasuna 7 3 2 1 0 2

Fechas y rivales de Alavés en los próximos partidos de La Liga

Fecha 5: vs Racing Santander: 12 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Valencia: 15 de septiembre - 15:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Athletic Bilbao: 19 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de La Liga

Fecha 5: vs Espanyol: 12 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Atlético de Madrid: 16 de septiembre - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Rayo Vallecano: 19 de septiembre - 09:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Betis: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Racing Santander: Fecha y horario a confirmar

Horario Alavés y Osasuna, según país

Argentina y Chile (Santiago): 13:30 horas

Colombia y Perú: 11:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas

Venezuela: 12:30 horas

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