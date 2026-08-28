9 carreras y una cita estelar en Valencia

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 29 de agosto la emoción hípica se traslada al Hipódromo de Valencia con una atractiva jornada de nueve carreras. La tercera del programa será el punto central del día con la disputa del Clásico "Ciudad de Valencia".

En esta competición se correrán 1.800 metros. Yeguas de 3 y más años saldrán a darlo todo en la pista para quedarse con el título y puedes apostarles en MeridianoBet.

En el cuadro de aspirantes se encontrarán Lady Rossy (1), Money On Time (2), Stella Cadente (3), Brianna (4) y Magical Song (5). MeridianoBet te recomienda apostarle a 3-1-4

¿Ya tienes tu fija para abrir la jornada hípica en Valencia o vas a sellar combinando a las favoritas? Todo lo puedes hacer en MeridianoBet donde juegas, ganas y tienes un 5% de devolución asegurado.

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Valeria González