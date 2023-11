¿Qué es el Día de los Veteranos y por qué se celebra?

El Día de los Veteranos en EEUU es un feriado federal que se realiza los 11 de noviembre de cada año para rendir homenaje a los todos veteranos militares. En este día se suspenden las clases, no se reparte correo y las agencias federales no indispensables cierran sus puertas.

Este feriado en Estados Unidos fue instaurado por el presidente Woodrow Wilson y fue cuando declaró el 11 de noviembre de 1918 el Día del Armisticio, acuerdo que firmaron Alemania y los aliados el fin de la Primera Guerra Mundial.

Asimismo, este celebración coincide con otros días festivos como el Día del Recuerdo, el cual se celebra a nivel internacional.

La actividad principal generalmente tiene lugar en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, donde el presidente de Estados Unidos coloca una ofrenda floral en la Tumba del Soldado Desconocido, un monumento que atrae a millones de visitantes cada año.