Un venezolano implicado en un atroz hecho registrado en Florida

El pasado 8 de febrero, se produjo una explosión en la localidad de Pembroke Pines, Florida, en ese momento los integrantes del grupo Swat sacaron rápidamente a una persona herida.

En este momento, la investigación se encuentra en la etapa inicial. Sin embargo, se desconoce cuáles fueron los motivos que suscitaron el atroz hecho.

De acuerdo a información reseñada por el sitio web Local 10, el sospechoso fue identificado como Jorge Sancler. Mientras que, la víctima, quién es su esposa, responde al nombre de Verónica Sancler.

Por su parte, algunos testigos detallaron lo ocurrido.

“Esta mañana, alrededor de las 6:30, mi vecino del otro lado de la calle me llamó y me dijo: ‘Hay actividad policial', explicó Ali Pourshariati, residente de la comunidad.

“Mi esposa estaba a punto de salir de la casa y él dijo que la carretera estaba bloqueada”, agregó.

Asimismo, las autoridades señalaron que el 911 recibió una llamada alrededor de las 6:00 AM, para informar que un hombre había atacado a su esposa con un elemento punzante.

De manera extraoficial se conoce que al menos cinco niños se hallaban el lugar durante el incidente.

“Familia normal, son de Venezuela”, aseveró Pourshariati.

Por último, el Cuerpo de Bomberos de Pembroke Pines trasladó inmediatamente a la mujer a un centro de salud, donde falleció.