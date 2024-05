Paso a paso: Así puedes compartir internet desde tu equipo móvil

Actualmente, las personas suelen estar conectadas a internet de forma recurrente gracias a los equipos móviles. Los dispositivos con Android 2.2. permiten a casi todos los dispositivos realizar el denominado “tethering”, que permite compartir conexión. Ya sea para un amigo o para nosotros mismos, podemos utilizar esta forma de anclaje para establecer un punto de acceso de Wi-Fi.

El procedimiento para compartir internet desde tu equipo móvil es bastante sencillo. Primero, debes ubicarte en la configuración y dirigirte a la sección de “redes e internet”. Ahora, dirígete a la zona WI-FI/ Compartir conexión y oprime “punto de acceso de Wi-FI”.

Es importante mencionar que las diferentes configuraciones de Android pueden ser ligeramente diferentes, dependiendo del modelo de Android.

En este sentido, puede cambiar el orden del menú y el nombre de las opciones reflejadas. Por ello, si no encuentras la función puedes dirigirte al buscador en la parte superior derecha.

¿Cómo crear un punto de acceso de WI-Fi en tu equipo móvil?

En líneas generales, los pasos para crear un punto de acceso de Wi-Fi y así puedas saber cómo compartir internet, son los siguientes:

Ubica la sección de ajustes.

Ingresa a “Redes e Internet”.

Ahora, en “Zona de WI-FI/compartir conexión”.

Pulsa “punto de acceso de acceso de Wi-Fi”.

Por último, activa el interruptor.

¿Cómo compartir la conexión por Bluetooth?

Aunque ya no es tan común, la alternativa de compartir internet por Bluetooth también puede ser de gran ayuda. Esta modalidad, no interrumpe la conexión a internet por lo que puedes utilizarla con un dispositivo que no cuenta con WIFI, pero si con bluetooth.

El proceso es simple, entra en ajustes > redes e internet >zona Wi-Fi > compartir conexión y activar “compartir conexión por bluetooth”.

Mientras que el otro móvil deberá buscar los dispositivos que estén compartiendo bluetooth y conectarse al primer móvil que aparezca. Si todo marcha con normalidad, no presentarás mayores inconvenientes y empezarás a disfrutar de los beneficios de compartir internet.