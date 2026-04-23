Así fue la grave cornada que sufre el torero peruano Andrés Roca Rey en Sevilla

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La jornada de este jeuves 23 de abril en la Feria de Abril en Sevilla, España, fue manchada de sangre tras la grave cogida sufrida por el diestro peruano Andrés Roca Rey durante la decimotercera corrida en el Estadio de la Maestranza.

El incidente se produjo durante la lidia del quinto toro de la tarde. Roca Rey fue embestido por el toro de forma aparatosa al momento de ejecutar la suerte suprema (entrar a matar). Pese a la estocada, el animal se mantuvo y dio un golpe casi mortal al torero.

El bovino hirió en el muslo derecho y lo lanzó por el aire, provocando momentos de gran angustia entre los 12.000 espectadores presentes. Pese a la magnitud de la herida, el torero permaneció en el ruedo para dar muerte al animal, logrando cortar las dos orejas antes de ser trasladado por las asistencias.

Parte médico y estado actual

El equipo médico de la Maestranza, tras una primera intervención de urgencia, calificó el pronóstico como "muy grave". La cornada presenta trayectorias extensas que alcanzan los 35 centímetros, afectando seriamente la musculatura del muslo derecho.

La cogida de la figura peruana se suma a la sufrida apenas tres días antes por Morante de la Puebla en el mismo recinto, evidenciando la peligrosidad de la presente feria sevillana.

Actualmente, Roca Rey se encuentra ingresado en la Clínica Viamed de la capital hispalense, donde se espera la evolución de las heridas en las próximas 48 horas para determinar el tiempo estimado de recuperación y su posible regreso a los ruedos en la temporada europea.