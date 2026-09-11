"Vestido de la venganza" que lució Lady Di será subastado en Nueva York

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Diana de Gales o Lady Di fue conocida por ser una princesa cercana al pueblo y a los más necesitados en todo el mundo. Sin embargo, también fue una figura de buen vestir, llevando piezas únicas como aquel icónico vestido negro de Christina Stambolian.

Una pieza con historia

Un traje que en su momento dio mucho de que hablar, cuando Diana lo llevó en 1994 durante una gala de la revista Vanity Fair, mismo día en el que el ahora rey Carlos III reveló al mundo su infidelidad con Camilla.

Un traje negro, entallado y de hombros al descubierto que la monarca llevó con una gargantilla de perlas, medias pantis y un bolso de mano, que la hizo lucir radiante.

La prensa de manera inmediata lo bautizó como “El vestido de la venganza”, siendo una de las prendas más emblemáticas de la moda.

Exhibición y subasta internacional

En diciembre comenzará la venta del traje, estando primero en una casa de exhibición en Londres, para luego ser llevado a Hong Kong, Ginebra y Nueva York, donde finalmente será vendido.

Medios afirman que el traje tiene un valor de entre $150.000 a $300.000.

Los fondos recaudados se destinarán a la organización benéfica NHS Lothian Charity, vinculada al Servicio Nacional de Salud Pública de la región de Lothian, en Escocia.