Tragedia familiar para Ben Affleck: mueren sus dos padres con meses de diferencia

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Timothy 'Tim' Byers Affleck, padre de los reconocidos actores y directores Ben y Casey Affleck, falleció este año, una noticia que permaneció en privado hasta que Casey decidió hablar públicamente sobre la pérdida durante el Festival Internacional de Cine de Venecia.

La revelación ocurrió el 8 de septiembre, durante una conferencia de prensa relacionada con Company, la nueva película dirigida y protagonizada por Casey Affleck. Al explicar por qué decidió dedicar el proyecto a sus padres, el actor confirmó que ambos murieron durante este 2026.

Hermano de Ben Affleck confirmó la muerte

“Perdí a mi mamá y a mi papá este año”, explicó Casey al referirse al significado personal de Company. El actor confesó además que hubiera querido mostrarles la película antes de sus fallecimientos, pues estaba convencido de que ambos la habrían disfrutado.

Hasta ahora, ni Casey ni Ben Affleck han revelado cuándo murió exactamente Timothy ni cuál fue la causa de su fallecimiento. La familia tampoco había hecho un anuncio público previo sobre la noticia.

La confirmación llega apenas unos meses después de la muerte de la madre de los actores, Christopher Anne 'Chris' Affleck, quien falleció el pasado 2 de junio a los 83 años. Según reportes, había sido diagnosticada con cáncer de páncreas y murió por un paro cardiorrespiratorio.

Una vida marcada por el teatro y la recuperación

Timothy Affleck tuvo una trayectoria alejada de los grandes reflectores de Hollywood, aunque estuvo vinculado al mundo artístico mucho antes de que sus hijos alcanzaran la fama.

Durante su juventud trabajó como actor, director y escritor en la Theater Company of Boston, además de desempeñarse en distintos oficios para sostener a su familia.

Su vida también estuvo marcada durante años por el alcoholismo. Ben Affleck ha hablado públicamente sobre las dificultades que atravesó su padre y sobre cómo esa situación afectó a la familia.

Sin embargo, Timothy consiguió mantenerse sobrio y posteriormente trabajó como consejero en un centro de rehabilitación para personas con problemas de adicción.

El propio Ben ha considerado la recuperación de su padre como una de las grandes lecciones que recibió de él. En entrevistas anteriores, el actor destacó que Timothy logró transformar su vida después de años complicados.