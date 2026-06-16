“Shrek 5” ya tiene tráiler oficial: regresa el ogro más famoso del cine

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Después de años de rumores, retrasos y una espera que parecía interminable para millones de seguidores, DreamWorks Animation finalmente presentó el primer tráiler oficial de “Shrek 5”, marcando el regreso de una de las franquicias más queridas en la historia del cine animado.

El adelanto fue lanzado este 16 de junio y rápidamente se convirtió en uno de los temas más comentados en redes sociales a nivel mundial.

La nueva película traerá de vuelta a los personajes que marcaron a toda una generación como Shrek, Fiona y Burro, nuevamente interpretados por Mike Myers, Cameron Diaz y Eddie Murphy en la versión original.

El avance de "Shrek 5" que conmueve a sus fans

El primer vistazo muestra a los habitantes de Muy Muy Lejano enfrentándose a una nueva aventura que mezcla el humor irreverente que convirtió a la franquicia en un fenómeno global con elementos adaptados a las nuevas generaciones.

El tráiler recupera la esencia de las primeras películas mediante referencias visuales y situaciones cómicas características de la saga, pero también introduce novedades importantes. Entre ellas destaca el crecimiento de los hijos de Shrek y Fiona quienes ahora son unos adolescentes.

Una de las incorporaciones más llamativas en la de Zendaya, quien prestará su voz a Felicia, la hija de los protagonistas. Su participación ya había sido anunciada previamente, pero ahora forma parte de uno de los proyectos animados más esperados de los próximos años.

Una nueva aventura para la familia

Aunque DreamWorks ha mantenido en reserva gran parte de la trama, el adelanto permite observar que la historia girará en torno a una nueva amenaza que alterará la tranquilidad de Muy Muy Lejano.

Las imágenes muestran a Shrek, Fiona, Burro y los jóvenes Fergus, Farkle y Felicia embarcándose en una aventura que promete combinar acción, magia y comedia.

Algunos momentos del tráiler incluso presentan a varios personajes en situaciones inesperadas que recuerdan el tono caótico y divertido que hizo famosa a la franquicia desde su debut en 2001.

Los directores Conrad Vernon y Walt Dohrn, veteranos del universo de Shrek, vuelven a ponerse al frente del proyecto para garantizar que la película conserve la identidad que convirtió al ogro verde en un ícono cultural.

El estreno en cines está previsto para el 30 de junio de 2027, casi 17 años después de la llegada de “Shrek Forever After”, la última entrega principal de la saga.