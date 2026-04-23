Sale a la luz supuesto romance entre Ángela Aguilar y Canelo Álvarez: aquí los detalles

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La industria del entretenimiento mexicano vuelve a estar en el ojo del huracán, esta vez por una polémica que involucra a Ángela Aguilar y Saúl ‘Canelo’ Álvarez, dos figuras de alto perfil que, están en boca de todos tras las recientes declaraciones del periodista Javier Ceriani.

Según el comunicador argentino, los aztecas habrían estado vinculados sentimentalmente, lo que desató la furia una vez más contra la hija de Pepe Aguilar.

Aunque no existe confirmación oficial, la polémica aumenta tomando en cuenta que, el romance habría surgido en medio del matrimonio que mantiene el pugilista con Fernanda Gómez.

Supuestos encuentros de Ángela Aguilar y Canelo

De acuerdo a lo explicado por Ceriani, ambos habrían mantenido un amorío secreto en el pasado. Según su versión, los encuentros se habrían dado en Houston y bajo estrictas medidas de discreción para evitar ser descubiertos.

Incluso se mencionó que el boxeador habría utilizado un helicóptero para trasladarse a dichas reuniones. Sin embargo, hasta el momento no se han presentado pruebas que respalden estas afirmaciones.

“Para que no se sepa, porque los dos eran muy famosos, había una dinámica para cuando ellos se veían. Se pasaban horas, el encuentro siempre era el mismo, el departamento de Houston; él está casadísimo, no sabemos hasta qué fecha se siguió encontrando con él”, afirmó Javier.

Redes sociales, pistas y teorías

La polémica creció cuando usuarios detectaron movimientos sospechosos en redes sociales, como el hecho de que ambos dejaron de seguirse en Instagram. Este detalle fue interpretado por algunos como una posible estrategia para evitar alimentar los rumores.

Además, seguidores recordaron que Aguilar participó en eventos donde interpretó el Himno Nacional en peleas de Canelo, lo que habría sido el punto de encuentro entre ambos, cuando ella apenas tenía 17 años.

Hasta ahora, ni Ángela Aguilar ni Saúl Álvarez han emitido declaraciones para confirmar o desmentir los señalamientos, tomando en cuenta que, el argentino no dio nombre del deportista vinculado a Ángela, pero, los usuarios en redes captaron de inmediato la referencia.