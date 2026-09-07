Reynaldo Armas regresa a Estados Unidos con una extensa gira de conciertos

Suscríbete a nuestros canales

Una de las voces más importantes del folklore venezolano vuelve a Estados Unidos para recorrer varias ciudades y reencontrarse con las tradiciones y el sentimiento venezolano.

El esperado regreso de Reynaldo Armas, forma parte de su Gira USA 2026, que llevará al reconocido intérprete de música llanera por diferentes ciudades del país, incluyendo Salt Lake City, Denver, Dallas, Houston, Austin, Orlando, Miami, y más ciudades por confirmar, para prender la fiesta llanera tan esperada entre sus fanáticos residenciados en tierra estadounidense.

Con una trayectoria dedicada a preservar y proyectar la música llanera, Reynaldo Armas se ha convertido en una de las voces más representativas de la música venezolana. Su repertorio, cargado de historias, amor, nostalgia y orgullo por la tierra, continúa conectando generaciones dentro y fuera de Venezuela.

El ganador del Grammy Latino en representación a la música llanera venezolana tiene preparado un emocionante espectáculo con un amplio repertorio de sus exitosos temas pero además cada concierto se convertirá en una fiesta para la honra del pueblo venezolano, su música y su folklore.

Temas como, “La muerte del Rucio Moro”, “Laguna Vieja”, “Mi amigo el camino”, entre muchos otros llega en el mes de Octubre para iniciar este recorrido que tiene muy emocionados a sus fanáticos quienes ya comenzaron a agotar las plazas de sus conciertos.

NOTA DE PRENSA