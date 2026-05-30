Reportan la desaparición de famoso coreógrafo que hizo vida en Venezuela

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La industria del entretenimiento en República Dominicana y el Caribe vive momentos de preocupación tras conocerse el reporte de la desaparición del coreógrafo, bailarín y productor Iván Tejada, una figura reconocida en múltiples producciones escénicas.

Según los primeros reportes, el artista fue visto por última vez el pasado 28 de mayo en Santo Domingo, y desde entonces no se ha tenido contacto confirmado con él.

Trayectoria del coreógrafo Iván Tejada

Iván Tejada no es un nombre desconocido dentro del mundo del espectáculo. Con más de dos décadas de trayectoria, ha trabajado como coreógrafo, productor y director artístico en conciertos, eventos y espectáculos de gran formato.

Su carrera lo ha posicionado como uno de los profesionales más influyentes en la puesta en escena de grandes producciones, además de haber colaborado con importantes figuras del entretenimiento en la región.

Asimismo, Tejada hizo parte del recordado programa "Quién baila mejor", el cual grabó en República Dominicana y, en una segunda edición se enfrentó contra coreógrafos venezolanos, que fue transmitida por Venevisión. Ambos programas fueron producidos por el argentino Hugo Devana.

A lo largo de su trayectoria, ha sido reconocido por su aporte al arte y la cultura popular, acumulando premios y distinciones dentro de la industria del espectáculo dominicano.

Última ubicación conocida y campaña de búsqueda en redes

De acuerdo con la información difundida por sus familiares, Iván Tejada fue visto por última vez en las inmediaciones de un supermercado ubicado en la avenida Rómulo Betancourt, en Santo Domingo.

Desde ese momento, no se ha logrado establecer contacto con él, lo que ha llevado a su entorno cercano a iniciar una campaña pública de búsqueda, solicitando la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información relevante.

El mensaje difundido por la familia es claro y directo, en el que enfatizan que cualquier dato, por mínimo que parezca, podría ser clave para dar con su paradero.

Hasta el momento de esta publicación, no se han ofrecido detalles oficiales adicionales sobre las circunstancias de su desaparición ni sobre avances concretos en la investigación.