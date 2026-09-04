¡Plan de fin de semana! Estos son los nuevos estrenos de series y películas que no te puedes perder

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El cambio de mes trae consigo una nueva oportunidad para renovar las noches frente al televisor. Las principales plataformas de streaming preparan una selección de series y películas de estreno que combinan romance, comedia, drama, ciencia ficción y suspenso.

Entre las producciones que más expectativas generan se encuentran Betty la Fea: Más Fea que Nunca, Mal de Amores, Star Wars: The Mandalorian and Grogu, Hotel Todo Incluido, además de nuevos thrillers y temporadas esperadas de reconocidas series.

Betty y Armando vuelven con un nuevo capítulo

Uno de los grandes atractivos es Betty la Fea: Más Fea que Nunca, disponible desde el 28 de agosto en Prime Video. La producción reúne nuevamente a Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, quienes retoman sus recordados personajes de Betty y Armando.

La historia vuelve a tener a Bogotá como escenario y presenta a Betty enfrentando una nueva etapa personal. La protagonista acude a terapia, estrena apartamento y debe afrontar una crisis en Ecomoda provocada por un escándalo.

Pero el pasado también regresa. Michel, el antiguo amor francés de Betty, reaparece, provocando que resurjan emociones y dando paso a un inesperado triángulo amoroso entre él, Betty y Armando.

La producción también cuenta con el regreso de personajes queridos como Patricia Fernández, Mario Calderón, Nicolás Mora, Hugo Lombardi, Inés Ramírez y Freddy Stewart, además del recordado “Cuartel de las Feas”.

Mal de Amores lleva la novela de Ángeles Mastretta a Netflix

El drama romántico también tendrá un espacio importante con Mal de Amores, serie basada en la reconocida novela de la escritora mexicana Ángeles Mastretta y dirigida por su hija, Catalina Aguilar Mastretta.

La producción, que llegó a Netflix el 2 de septiembre, sigue a Emilia Sauri, interpretada por Renata Vaca, una joven que se niega a abandonar su sueño de estudiar medicina pese a vivir en una sociedad que limita las oportunidades de las mujeres.

Pedro Pascal regresa como The Mandalorian

Los seguidores de Star Wars también tienen una cita importante con The Mandalorian and Grogu, película que llegó a Disney+ el 2 de septiembre y vuelve a poner a Pedro Pascal en el papel de Din Djarin.

La historia se desarrolla después de la caída del Imperio, cuando distintos señores de la guerra imperiales permanecen dispersos por la galaxia.

Mientras la Nueva República intenta proteger los avances de la Rebelión, el legendario mandaloriano continúa su misión acompañado por su joven aprendiz, Grogu.

La película cuenta además con la participación de Sigourney Weaver y está dirigida por Jon Favreau.

José Eduardo Derbez apuesta por la comedia

Para quienes prefieren una historia más ligera, Hotel Todo Incluido llega a ViX con José Eduardo Derbez, Sofía Castro y Consuelo Duval como protagonistas.

La serie sigue a Sebastián, un hombre decidido a convertirse en el mejor gerente del Hotel Amalaya del Río.

Sin embargo, todo cambia cuando conoce a una misteriosa niña vestida de hada y pide un deseo que termina otorgándole la capacidad de hacer realidad los deseos de los huéspedes.

Suspenso, ciencia ficción y drama completan los estrenos

La oferta de septiembre también incluye The Runner, thriller psicológico protagonizado por Gal Gadot. La actriz interpreta a Maia Marten, una exitosa abogada londinense cuya vida cambia radicalmente cuando recibe una llamada durante su rutina de ejercicio y le informan que su hijo ha sido secuestrado.

También regresa Dark Matter con su segunda temporada en Apple TV+, mientras Prime Video estrena Barreda, drama inspirado en uno de los crímenes más mediáticos ocurridos en Argentina.