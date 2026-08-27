Murió Yayoi Kusama: la artista japonesa que convirtió los lunares en un arte

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Yayoi Kusama murió a los 97 años en Tokio, dejando una trayectoria marcada por los lunares, las redes infinitas, los espejos, las calabazas y una particular visión del mundo que convirtió sus propias experiencias en un lenguaje artístico universal.

La noticia fue confirmada este 27 de agosto por el Museo Yayoi Kusama y la Fundación Yayoi Kusama, que precisaron que la artista falleció el pasado 14 de agosto en un hospital de Tokio, aunque no indicaron la causa del fallecimiento.

Su entorno destacó que Kusama continuó pintando hasta sus últimos días, fiel a una disciplina creativa que mantuvo durante prácticamente toda su vida.

Yayoi Kusama y el origen de sus famosos lunares

Nacida el 22 de marzo de 1929 en Matsumoto, Japón, Kusama comenzó a experimentar con el arte desde niña. Su obra estuvo muy relacionada con las alucinaciones y visiones que aseguró haber experimentado desde temprana edad. En ellas aparecían patrones, puntos y formas.

La artista transformó aquello en el centro de su producción. Los lunares, conocidos como polka dots, terminaron convirtiéndose en su sello personal y en una representación de conceptos como el infinito, la desaparición del individuo y la conexión entre las personas y el universo.

De Japón a Nueva York: una artista contra las reglas

Kusama dejó Japón en 1957 y se instaló en Nueva York, donde entró en contacto con la escena de vanguardia que transformaba el arte de la época. Allí comenzó a desarrollar grandes pinturas de redes, esculturas blandas, instalaciones y performances que rompían con las convenciones.

Sin embargo, su reconocimiento internacional no llegó de inmediato. Tras regresar a Japón en 1973, Kusama decidió vivir en una institución psiquiátrica de Tokio, desde donde continuó trabajando y produciendo una obra cada vez más extensa.

Entre sus creaciones más famosas se encuentran las Infinity Mirror Rooms, instalaciones en las que espejos, luces y patrones repetitivos generan la sensación de encontrarse dentro de un espacio interminable.

La propuesta convirtió al espectador en parte de la propia obra. Los reflejos multiplican el cuerpo y los objetos hasta hacerlos prácticamente desaparecer, una idea relacionada con el concepto de “autoaniquilación” que atraviesa buena parte de la producción de Kusama.