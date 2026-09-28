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MTV VMAs 2026: Madonna reclama su trono entre los máximos ganadores

La ceremonia fue presentada por el rapero Snoop Dogg

Por

Kleimar Reina
Lunes, 28 de septiembre de 2026 a las 03:45 pm
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MTV VMAs 2026: Madonna reclama su trono entre los máximos ganadores
Madonna en los MTV VMAs / Cortesía

La noche del 27 de septiembre, se llevó a cabo una nueva edición de los MTV Video Music Awards, una ceremonia que premia a los mejores del año en el Peacock Theater de Los Ángeles, con Snoop Dogg como conductor.

Para esta edición 2026, Madonna fue la máxima galardonada con siete estatuillas. Además, Taylor Swift destacó al recibir el galardón inaugural Artist Director Honors. A continuación, los ganadores de la ceremonia.

Lista completa de ganadores 

Mejor Grupo

  • BTS — GANADOR

Mejor Video de Larga Duración

  • Madonna - “Confessions II – The Film” - Warner Records — GANADOR

Mejor Álbum

  • Madonna - Confessions II - Warner Records — GANADOR

Canción del Verano

  • Ariana Grande - “hate that i made you love me” - Republic Records — GANADOR

Video del Año

  • Taylor Swift - “The Fate of Ophelia” - Republic Records — GANADOR

Artista del año

  • Madonna - Warner Records — GANADOR

Canción del Año

  • BTS - “Swim” - BIGHIT MUSIC — GANADOR

Mejor Artista nuevo

  • Sienna Spiro - Capitol Records — GANADOR

Mejor Colaboración

  • Madonna & Sabrina Carpenter - “Bring Your Love” - Warner Records — GANADOR

Mejor Pop

  • LISA - “Dream feat. Kentaro Sakaguchi” - Lloud Co./RCA Records — GANADOR

Mejor HIP-HOP

  • Cardi B ft. Kehlani - “Safe” - Atlantic Records — GANADOR

Mejor R&B

  • Bruno Mars - “I Just Might” - Atlantic Records — GANADOR

Mejor alternativa

  • Olivia Rodrigo - “the cure” - Geffen Records — GANADOR

Mejor Dance

  • Madonna - “Confessions II - The Film” - Warner Records — GANADOR

Mejor Latino

  • Bad Bunny - “NUEVAYoL” - Rimas Entertainment — GANADOR

Mejor K-Pop

  • BTS - “SWIM” - BIGHIT MUSIC — GANADOR

Mejor Country

  • Ella Langley - “Choosin’ Texas” - Columbia Records — GANADOR

Mejor Dirección

  • Taylor Swift - “Opalite” - Republic Records — GANADOR

Mejor Dirección de Arte

  • PinkPantheress - “Stateside + Zara Larsson” - Warner Records UK/Atlantic Records — GANADOR

Mejor Cinematografía

  • Madonna - “Confessions II - The Film” - Warner Records — GANADOR

Mejor Edición

  • Sabrina Carpenter - “House Tour” - Island — GANADOR

Mejor Coreografía

  • Madonna - “Confessions II - The Film” - Warner Records — GANADOR

Mejores Efectos Visuales

  • Ariana Grande - “hate that i made you love me” - Republic Records — GANADOR
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