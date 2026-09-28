MTV VMAs 2026: Madonna reclama su trono entre los máximos ganadores

La noche del 27 de septiembre, se llevó a cabo una nueva edición de los MTV Video Music Awards, una ceremonia que premia a los mejores del año en el Peacock Theater de Los Ángeles, con Snoop Dogg como conductor.
Para esta edición 2026, Madonna fue la máxima galardonada con siete estatuillas. Además, Taylor Swift destacó al recibir el galardón inaugural Artist Director Honors. A continuación, los ganadores de la ceremonia.
Lista completa de ganadores
Mejor Grupo
- BTS — GANADOR
Mejor Video de Larga Duración
- Madonna - “Confessions II – The Film” - Warner Records — GANADOR
Mejor Álbum
- Madonna - Confessions II - Warner Records — GANADOR
Canción del Verano
- Ariana Grande - “hate that i made you love me” - Republic Records — GANADOR
Video del Año
- Taylor Swift - “The Fate of Ophelia” - Republic Records — GANADOR
Artista del año
- Madonna - Warner Records — GANADOR
Canción del Año
- BTS - “Swim” - BIGHIT MUSIC — GANADOR
Mejor Artista nuevo
- Sienna Spiro - Capitol Records — GANADOR
Mejor Colaboración
- Madonna & Sabrina Carpenter - “Bring Your Love” - Warner Records — GANADOR
Mejor Pop
- LISA - “Dream feat. Kentaro Sakaguchi” - Lloud Co./RCA Records — GANADOR
Mejor HIP-HOP
- Cardi B ft. Kehlani - “Safe” - Atlantic Records — GANADOR
Mejor R&B
- Bruno Mars - “I Just Might” - Atlantic Records — GANADOR
Mejor alternativa
- Olivia Rodrigo - “the cure” - Geffen Records — GANADOR
Mejor Dance
- Madonna - “Confessions II - The Film” - Warner Records — GANADOR
Mejor Latino
- Bad Bunny - “NUEVAYoL” - Rimas Entertainment — GANADOR
Mejor K-Pop
- BTS - “SWIM” - BIGHIT MUSIC — GANADOR
Mejor Country
- Ella Langley - “Choosin’ Texas” - Columbia Records — GANADOR
Mejor Dirección
- Taylor Swift - “Opalite” - Republic Records — GANADOR
Mejor Dirección de Arte
- PinkPantheress - “Stateside + Zara Larsson” - Warner Records UK/Atlantic Records — GANADOR
Mejor Cinematografía
- Madonna - “Confessions II - The Film” - Warner Records — GANADOR
Mejor Edición
- Sabrina Carpenter - “House Tour” - Island — GANADOR
Mejor Coreografía
- Madonna - “Confessions II - The Film” - Warner Records — GANADOR
Mejores Efectos Visuales
- Ariana Grande - “hate that i made you love me” - Republic Records — GANADOR