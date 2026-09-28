MTV VMAs 2026: Madonna reclama su trono entre los máximos ganadores

La noche del 27 de septiembre, se llevó a cabo una nueva edición de los MTV Video Music Awards, una ceremonia que premia a los mejores del año en el Peacock Theater de Los Ángeles, con Snoop Dogg como conductor.

Para esta edición 2026, Madonna fue la máxima galardonada con siete estatuillas. Además, Taylor Swift destacó al recibir el galardón inaugural Artist Director Honors. A continuación, los ganadores de la ceremonia.

Lista completa de ganadores

Mejor Grupo

BTS — GANADOR

Mejor Video de Larga Duración

Madonna - “Confessions II – The Film” - Warner Records — GANADOR

Mejor Álbum

Madonna - Confessions II - Warner Records — GANADOR

Canción del Verano

Ariana Grande - “hate that i made you love me” - Republic Records — GANADOR

Video del Año

Taylor Swift - “The Fate of Ophelia” - Republic Records — GANADOR

Artista del año

Madonna - Warner Records — GANADOR

Canción del Año

BTS - “Swim” - BIGHIT MUSIC — GANADOR

Mejor Artista nuevo

Sienna Spiro - Capitol Records — GANADOR

Mejor Colaboración

Madonna & Sabrina Carpenter - “Bring Your Love” - Warner Records — GANADOR

Mejor Pop

LISA - “Dream feat. Kentaro Sakaguchi” - Lloud Co./RCA Records — GANADOR

Mejor HIP-HOP

Cardi B ft. Kehlani - “Safe” - Atlantic Records — GANADOR

Mejor R&B

Bruno Mars - “I Just Might” - Atlantic Records — GANADOR

Mejor alternativa

Olivia Rodrigo - “the cure” - Geffen Records — GANADOR

Mejor Dance

Madonna - “Confessions II - The Film” - Warner Records — GANADOR

Mejor Latino

Bad Bunny - “NUEVAYoL” - Rimas Entertainment — GANADOR

Mejor K-Pop

BTS - “SWIM” - BIGHIT MUSIC — GANADOR

Mejor Country

Ella Langley - “Choosin’ Texas” - Columbia Records — GANADOR

Mejor Dirección

Taylor Swift - “Opalite” - Republic Records — GANADOR

Mejor Dirección de Arte

PinkPantheress - “Stateside + Zara Larsson” - Warner Records UK/Atlantic Records — GANADOR

Mejor Cinematografía

Madonna - “Confessions II - The Film” - Warner Records — GANADOR

Mejor Edición

Sabrina Carpenter - “House Tour” - Island — GANADOR

Mejor Coreografía

Madonna - “Confessions II - The Film” - Warner Records — GANADOR

Mejores Efectos Visuales