Mira el lujo Mercedes Benz que Arcángel le regaló a su hija

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Arcángel decidió tirar la casa por la ventana para celebrar el éxito académico de su hija mayor, Angélica Lucero Santos. El intérprete de La Jumpa demostró, una vez más, que no escatima en detalles cuando se trata de reconocer los logros de su amada familia.

Una sorpresa de lujo

La graduación de secundaria de Angélica Lucero se convirtió en un evento que paralizó las redes sociales. A través de su perfil de Instagram, el artista puertorriqueño compartió el emocionante instante en que su hija recibió un espectacular regalo: un Mercedes-Benz GLC Coupé en color negro.

Entre lágrimas de felicidad y una emoción desbordante, Angélica recibió el SUV de alta gama. El vehículo, con el exclusivo acabado AMG Line, es reconocido por su diseño deportivo, tecnología de vanguardia y elegancia interior, convirtiéndolo en uno de los modelos preferidos por las celebridades en todo el mundo.

¿Cuál es el precio?

El precio de estos autos puede variar según el equipamiento, un modelo Mercedes-Benz GLC Coupé de estas características suele oscilar entre los 65.000 y 75.000 dólares. Además, Arcángel, sorprendió a su hija con un calzado de la marca Christian Louboutin.