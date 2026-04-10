Mia Khalifa rompe en llanto y condena los ataque en Líbano: “Es terrorismo”

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Mia Khalifa ha vuelto a ser tendencia mundial tras difundirse un video en el que aparece visiblemente afectada y entre lágrimas condenando los recientes ataques registrados en el Líbano.

La influencer y personalidad mediática utilizó sus redes sociales para expresar su dolor por la violencia que golpea a su país de origen, calificando los hechos como “terrorismo” y generando una fuerte reacción en plataformas digitales.

El mensaje emocional de Mia Khalifa

En el video difundido, Mia Khalifa aparece visiblemente conmovida mientras relata la situación que atraviesa el Líbano. La también modelo y creadora de contenido explicó que las imágenes de destrucción y el impacto en zonas civiles la han dejado sin palabras.

La celebridad no solo expresó su dolor personal, sino también su indignación ante la escalada de violencia, asegurando que lo que está ocurriendo no puede ser normalizado bajo ninguna circunstancia.

Durante su intervención, Khalifa utilizó palabras contundentes para describir los ataques, señalando que se trata de actos que considera inaceptables y profundamente destructivos.

“Esto no es menos que terrorismo perpetrado por dos países cuyos crímenes de guerra compiten entre sí. Estados Unidos e Israel son estados terroristas y fascistas, con juicios en La Haya esperándolos algún día”, expresó.

Nacida en Beirut, Mia Khalifa ha hablado en múltiples ocasiones sobre su identidad libanesa y su relación con el país, especialmente en momentos de crisis.

El Líbano bajo tensión

La denuncia de Mia Khalifa se produce en medio de una creciente tensión en el Líbano, donde recientes bombardeos han dejado víctimas mortales y daños significativos en infraestructura civil, según reportes internacionales.

El conflicto en la región ha escalado en los últimos días, generando preocupación global por el impacto humanitario y la posibilidad de una mayor intensificación de la violencia.