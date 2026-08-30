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México corona a su nueva reina: Ella es María Vargas, la sucesora de Fátima Bosch

La modelo de 28 años quiere seguir los pasos de su antecesora 

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Kleimar Reina
Domingo, 30 de agosto de 2026 a las 11:59 am
México corona a su nueva reina: Ella es María Vargas, la sucesora de Fátima Bosch
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María Vargas, de 28 años, originaria de Jalisco, se coronó como la nueva Miss Universe México, y buscará el primer back to back para su país el próximo 24 de noviembre en Puerto Rico.

La modelo quiere continuar el legado de Fátima Bosch, a quien ha tomado como inspiración para plantar su discurso frente al jurado. En sus palabras, María se refirió a la valiente postura de Bosch en 2025, cuando se defendió de Nawat Itsaragrisil.

"El pasado noviembre el universo conoció poder de una mujer mexicana cuando alza la voz a mí me encantaría continuar con ese legado para demostrar que la voz no solamente se alza para hablar por los demás, sino para escuchar mejor y demostrar que alzar la voz no solamente ayuda al prójimo, sino que también abre puertas que anteriormente nos cerraron", aseveró.

Top final del Miss Universo México

• Jalisco: María Vargas
• Michoacán: Mariana Macías
• Guerrero: Fernanda Abaroa
• Veracruz: Génesis Vera
• Ciudad de México: Ximena Ochoa


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