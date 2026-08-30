México corona a su nueva reina: Ella es María Vargas, la sucesora de Fátima Bosch

María Vargas, de 28 años, originaria de Jalisco, se coronó como la nueva Miss Universe México, y buscará el primer back to back para su país el próximo 24 de noviembre en Puerto Rico.
La modelo quiere continuar el legado de Fátima Bosch, a quien ha tomado como inspiración para plantar su discurso frente al jurado. En sus palabras, María se refirió a la valiente postura de Bosch en 2025, cuando se defendió de Nawat Itsaragrisil.
"El pasado noviembre el universo conoció poder de una mujer mexicana cuando alza la voz a mí me encantaría continuar con ese legado para demostrar que la voz no solamente se alza para hablar por los demás, sino para escuchar mejor y demostrar que alzar la voz no solamente ayuda al prójimo, sino que también abre puertas que anteriormente nos cerraron", aseveró.
Top final del Miss Universo México
• Jalisco: María Vargas
• Michoacán: Mariana Macías
• Guerrero: Fernanda Abaroa
• Veracruz: Génesis Vera
• Ciudad de México: Ximena Ochoa