Lenny Tavárez saca a flote su lado salsero en una nueva colaboración

Suscríbete a nuestros canales

Lenny Tavárez anunció su nuevo sencillo “Pa’ Lo Bonito”, una propuesta musical que marca un giro interesante en su carrera al adentrarse en el ritmo de la salsa. Para este lanzamiento, el artista puertorriqueño se unió al reconocido productor Sergio George, una figura clave en la evolución de la música latina y especialmente en el género salsero.

La colaboración ha generado gran expectativa entre los fanáticos, ya que combina la versatilidad urbana de Tavárez con la experiencia y el sello clásico de George. Este tema no solo demuestra la capacidad del cantante para reinventarse, sino también su interés en explorar sonidos más tradicionales sin perder su esencia moderna.

Ambos artistas gozan de un sólido éxito en la industria. Lenny Tavárez se ha consolidado como una de las voces más destacadas del género urbano, participando en múltiples éxitos internacionales y colaborando con grandes figuras de la música latina.

Por su parte, Sergio George es considerado un referente histórico, habiendo trabajado con leyendas de la salsa y contribuyendo al posicionamiento global del género.

“Pa’ Lo Bonito” que se estrena el 15 de mayo, promete ser un puente entre generaciones, fusionando lo contemporáneo con lo clásico, y reafirmando el impacto que ambos artistas continúan teniendo en la música latina.