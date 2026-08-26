Hijo de Britney Spears es el nuevo rostro de Mac Cosmetics ¡Míralo!

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Jayden James, hijo de la reconocida cantante estadounidense Britney Spears, sigue cosechando éxitos en la industria del modelaje. Hace unas semanas estuvo desfilando para una importante marca de ropa y ahora es imagen oficial de la reconocida marca de maquillaje MAC Cosmetics.

Campaña para MAC Cosmetics

A través de las redes sociales circulan imágenes del jovencito, de tan solo 19 años, posando con mucha soltura, energía y actitud ante la cámara, la cual captó a la perfección el enorme parecido que Jayden tiene a su famosa progenitora.

Jayden, de facciones marcadas y ojos verdes, posó llevando en sus manos el nuevo producto de MAC, un spray fijador que lleva por nombre Fix+ y que sirve para hidratar, fijar y refrescar el maquillaje de mujeres y hombres.

El joven, que es fruto de la relación que tuvo la intérprete de “Baby One More Time” con Kevin Federline, aparece en la fotografía principal con un estilo de cabello mojado y muy natural, siendo un debut perfecto con la compañía.

Sarah Pardini fue la encargada de tomar las fotografías en una edición especial para el hijo de la intérprete de 44 años, quien en los últimos años ha mostrado una conducta bastante polémica en redes sociales con bailes extraños.

Debut en las pasarelas

Todo parece indicar que para el hijo de Britney el modelaje es lo que desea para su vida, comenzando hace semanas en el desfile de moda masculino de Vetements, junto a su hermano Sean Preston, de 20 años.

Las imágenes se han llenado de halagos para el joven por lucir tan apuesto y parecido a su madre, la emblemática “Princesa del pop”.