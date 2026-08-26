Falleció el actor británico Tim Curry a los 80 años

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La mañana de este miércoles 26 de agosto se reveló la muerte del actor británico Tim Curry a los 80 años. El artista fue un rostro muy conocido en la meca de Hollywood, donde realizó personajes como Pennywise, el payaso de lT de 1990.

Confirmación de la muerte

Los primeros reporten aseguran que el actor murió después de haber enfrentado por varios años complicaciones de salud, entre ellas, un accidente cerebrovascular que sufrió en el año 2012, el cual lo llevó a estar en silla de ruedas para poder movilizarse.

“Falleció la noche del martes en su casa de Los Ángeles. Nos han comunicado que no se sospecha de ningún acto delictivo en el caso”, escribió TMZ en un artículo.

El artista deja un legado imborrable en el cine con películas como “The Rocky Horror Picture Show”, en el que interpretó a un travesti loco.

Igualmente, trabajó en “Mi pobre angelito 2”, en el que fue el pomposo y sospechoso conserje del Hotel Plaza.

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