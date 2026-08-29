El divertido video de Kylie Jenner y la venezolana Victoria Villarroel en español

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La modelo y empresaria estadounidense Kylie Jenner dejó una vez más en evidencia su pasión por el español por medio de un vídeo de la venezolana Victoria Villaroel.La criolla presentó en el material a su gran amiga Kylie y Anastasia incitándola a hablar español en un divertido video publicado en TikTok, donde alcanzó más de 400 mil producciones.Las tres personalidades grabaron en el podcast "Better Half" y comentaron sus impresiones con palabras en el español. Kylie exclamó que fue "Delicioso" mientras que su compañera agregó que haber sido "bueno".Al finalizar brindaron con copas para celebrar el momento con el clásico "Pa' arriba, pa' el centro y pa' dentro" y para despedirse le dijeron adiós a su público con un "los amo".



Las Kardashian a lo venezolano



Esta no es la primera vez que la menor de las Kardashian, en el pasado las integrantes hicieron un vídeo que causó sensación luego de que se hiciera viral por pronunciar una frase de la jerga venezolana, captando la atención de sus seguidores hispanohablantes.



En el clip aparece junto a su maquillador, el dominicano Ariel Tejada, quien le enseñó algunas expresiones populares del español venezolano, las cuales Kylie aprendió rápidamente y, pudo pronunciarlas sin problemas.