El baile subido de tono de Chris Brown que causa indignación

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Chris Brown vuelve a la palestra pública luego de protagonizar una fuerte escena con una fanática en su gira con Usher por Estados Unidos. Las imágenes han causado indignación entre usuarios de redes sociales.

Internautas han acusado al cantante de presentar un show obsceno tras subir a una seguidora al escenario del Rogers Stadium de Toronto, el martes 11 de agosto, y realizar una escena de contenido sexual explícito frente a miles de personas.

Una escena fuera de tono

Durante la interpretación de Take You Down, Chris Brown invitó a una mujer a la tarima para bailar con él. Sin embargo, todo se le salió de las manos cuando se excedió de los límites e hizo movimientos sexuales con la fanática.

La acción escaló hasta que el artista la tomó del cabello con fuerza y se movió de forma obscena desde atrás.

Esta no es la primera vez en medio de la gira que sucede un episodio picante; el pasado 1 de agosto pasó un evento similar en el JMA Wireless Dome de Nueva York, ante 35.000 espectadores.

Señalamientos contra Chris Brown

Entre las críticas al intérprete destacan los comentarios en X que sugieren: “Esta gira de Chris Brown y Usher se pone más atrevida en cada show... Le está jalando el cabello y dándole palmadas. Esta gira está descontrolada”.

Además, otro agrega: “Creo que están confundiendo el escenario con un dormitorio”. Un tercero respondió: “Solo no entiendo cómo la pornografía suave de supuestos artistas de hip-hop se considera entretenimiento”.