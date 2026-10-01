Detienen a rapero por intento de estrangulamiento tras ataque de celos

En la tarde del 1 de octubre fue arrestado el rapero Rick Ross en Miami Beach, luego de ser acusado de agresión física hacia su novia por los hechos registrados el pasado 28 de agosto de 2026.

La cadena NBC South Florida tuvo acceso a los informes del caso, en los que se detalla un episodio de violencia en el hogar del músico, ubicado en la exclusiva zona de Star Island. La riña se habría iniciado cuando Ross descubrió que su pareja había sido etiquetada en una foto de Instagram.

Evidencia publicada por TMZ / TMZ

Capítulo de violencia desmedida

El rapero, conocido por éxitos como Hustlin, Aston Martin Music y The Boss, golpeó a su víctima cada vez que esta negaba tener una relación con otro hombre. Los golpes iban directo a su pecho y la violencia escaló cuando la tomó del cuello, a punto de estrangularla.

Afortunadamente, la mujer logró escapar de sus garras y, tiempo más tarde, acudió a las autoridades para interponer la denuncia el 29 de septiembre. Desde ese momento se inició la investigación que derivó en la detención de Rick.

Pruebas del caso

Aunque el altercado ocurrió hace un mes, la víctima presentó fotos de sus heridas que coinciden con la fecha señalada. Además, los agentes tuvieron acceso a las cámaras de vigilancia para extraer evidencias.

Por su parte, el abogado defensor de Rick Ross negó totalmente las acusaciones, pese a que Ross ya registra antecedentes judiciales.