Danna y Belinda juntan sus voces en una sensual colaboración

Danna y Belinda se juntan por primera vez

Tras años de carrera, las cantantes unen sus voces por primera vez, un deseo que sus fanáticos han hecho realidad. "Dolce Vitta" viene acompañada de un sensual video que ha acaparado la atención del público.

La canción esta hecha con sonidos electrónicos mezclado con un italodisco y una propuesta por la fantasía veraniega. Por su parte, el videoclip maneja un concepto de un verano en Italia con elementos relacionados con el sol, la moda y la amistad.

Danna y Belinda estuvieron involucradas en la producción publicada en todas las plataformas digitales el pasado 27 de agosto de 2026. Una hacienda en Morelos, México, sirvió como escenario para grabar el audiovisual.