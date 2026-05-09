Confirman el regreso de "La Momia": ¿Vuelve el elenco original?

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El universo de "La Momia" está oficialmente de regreso. El actor Brendan Fraser confirmó el desarrollo de una nueva entrega de la icónica saga que marcó a toda una generación a finales de los años 90 y principios de los 2000.

La noticia encendió la nostalgia en Hollywood y entre los fanáticos del cine de aventuras, ya que el proyecto plantea la reunión del elenco original en una secuela directa que promete retomar el espíritu de las películas clásicas.

¿Estará el elenco original de "La Momia"

Durante recientes declaraciones televisivas, Fraser dejó una frase que rápidamente se volvió viral y es la intención de “volver a reunir a la banda”, en referencia al equipo original de la franquicia.

"La banda se reunirá de nuevo, que es la única manera de hacerlo”, dijo en entrevista para el programa de Jimmy Fallon.

El actor, conocido por su papel como Rick O’Connell, aseguró que este nuevo proyecto busca recuperar la esencia que convirtió a la saga en un fenómeno global, apostando por la nostalgia, la acción y el humor que definieron a las primeras entregas.

Además, todo indica que la producción también contará con el regreso de Rachel Weisz como Evelyn Carnahan, uno de los personajes más queridos por el público.

Aunque todavía no se han revelado detalles completos sobre la trama o fecha de estreno, la producción ya ha sido confirmada en desarrollo y ha generado una ola de reacciones positivas entre los seguidores de la franquicia.

"La Momia 4"

Uno de los puntos más comentados del anuncio es que esta nueva película funcionaría como una continuación directa de las dos primeras entregas, dejando de lado los intentos de reinicio que la franquicia tuvo en años posteriores.

La historia retomaría la línea narrativa clásica, lo que abre la puerta a un reencuentro con personajes icónicos y a una reconstrucción del universo original que conquistó la taquilla mundial.

La saga "La Momia", iniciada en 1999, se convirtió en uno de los grandes éxitos del cine de aventuras moderno, combinando acción, comedia y elementos sobrenaturales.

El regreso de Brendan Fraser llega además en un momento clave de su carrera, tras su aclamado renacimiento en Hollywood en los últimos años, lo que ha aumentado aún más la expectativa sobre su vuelta a uno de sus papeles más emblemáticos.