Cantante del “Gagnam Style” vuelve a ser noticia: abren investigación policial en su contra

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Durante más de una década, el nombre de PSY ha estado asociado a uno de los mayores fenómenos virales de la historia de internet. Sin embargo, el cantante surcoreano que conquistó al mundo con “Gangnam Style” vuelve a ocupar titulares por razones muy distintas a las musicales.

Las autoridades de Corea del Sur mantienen una investigación sobre el artista, cuyo nombre real es Park Jae-sang, por presuntas irregularidades relacionadas con la obtención de medicamentos sujetos a control médico.

Investigación abierta contra el cantante

De acuerdo con los reportes divulgados por medios surcoreanos e internacionales, PSY es investigado por supuestamente haber recibido medicamentos psicotrópicos prescritos sin acudir de manera presencial a las consultas médicas requeridas por la legislación del país.

Las pesquisas apuntan a que, desde 2022, terceros, incluido su representante, habrían retirado medicamentos en su nombre.

Entre los fármacos mencionados figuran Xanax y Stilnox, tratamientos utilizados para trastornos de ansiedad y problemas de sueño, sustancias que en Corea del Sur están sujetas a estrictos controles debido a su potencial de dependencia.

La investigación también alcanza a un médico vinculado a la emisión de las recetas, mientras las autoridades revisan documentación y registros médicos relacionados con el caso.

La respuesta de PSY y su agencia

Ante la creciente repercusión mediática, P Nation, la empresa fundada por el propio cantante, emitió una declaración pública en la que reconoció que hubo ocasiones en las que terceros retiraron la medicación en su nombre.

No obstante, la agencia aseguró que el artista explicó lo que ocurre con él: “Psy ha sido diagnosticado con un trastorno crónico del sueño y ha tomado medicamentos con receta médica, sin que haya habido recetas de terceros involucradas”.

Asimismo, negó que existiera un sistema de prescripciones fraudulentas y calificó la situación como un error administrativo que ahora forma parte de la investigación oficial.

“Hubo casos en los que un tercero recibió medicamentos para dormir en su nombre, y la policía está investigando el caso. Pedimos disculpas por la preocupación causada”, concluye.

Según las declaraciones difundidas, el cantante también habría expresado su disposición a colaborar con las autoridades mientras avanza el proceso.