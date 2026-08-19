Arpista venezolano se luce junto a Elena Rose en la gira de Karol G

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El arpista venezolano Alex Martínez, conocido en el ámbito musical como Arpamartinez, continúa consolidando la proyección internacional del arpa venezolana al integrarse a la banda de la cantautora Elena Rose.

La artista forma parte del selecto grupo de invitadas encargadas de hacer el opening a los conciertos de la gira que la colombiana Karol G realiza por diversos estadios de Estados Unidos, un escenario masivo en el que el instrumento tradicional venezolano ha logrado colarse en la escena pop y urbana global.

La oportunidad de oro que le dio Elena Rose

La incorporación de Martínez a este proyecto surgió a partir de la búsqueda de Elena Rose de un concepto escénico innovador que incluyera el arpa en sus presentaciones en vivo.

Tras la recomendación de una colega, la producción de la cantante contactó al instrumentista debido a su capacidad técnica para transitar entre el folclore llanero, el pop y el rock.

Esta colaboración ha permitido llevar el sonido del arpa a escenarios de alto impacto como el Kaseya Center de Miami, durante el evento benéfico "Unidos por los Nuestros" y a producciones íntimas, entre las que destaca un formato de meditación desarrollado para Elena Rose en conjunto con la plataforma Spotify.

Las presentaciones de Arpamartínez con Elena Rose incluye una extensa agenda por distintas ciudades estadounidenses: Foxborough (12 de septiembre), East Rutherford (17 de septiembre), Atlanta (24 de septiembre), Miami (2 de octubre), Tampa (9 de octubre) y Arlington (15 de octubre).

Alex en el Mundial 2026

Previo a su incorporación a este tour, Alex Martínez dejó una huella significativa para la cultura nacional durante su participación en el Mundial de Fútbol, como parte del Programa de Hospitalidad del evento deportivo, convirtiéndose en el único arpista venezolano en un Mundial de fútbol profesional.

El arpista ofreció seis presentaciones privadas entre las ciudades de Dallas y Kansas City, ejecutando su repertorio en el área VVIP ante altas autoridades de diferentes áreas deportivas y empresariales, la realeza de Países Bajos, directivos de la Conmebol, representantes gubernamentales e integrantes de selecciones histórica.

Durante esos encuentros, el músico adaptó la versatilidad del arpa para interpretar desde clásicos del rock y temas icónicos como De música ligera, hasta piezas autóctonas como el Alma Llanera, Concierto en la Llanura, Caballo Viejo, ante personalidades de diversas nacionalidades dependiendo del equipo que jugara ese día.

El excelente desempeño de Alex frente a la empresa productora le abrió las puertas a proyectar su talento en escenarios deportivos de alto nivel, con miras a una posible participación en el año 2027 en otro de los eventos más importantes de Estados Unidos.

De cara a sus próximos compromisos, Arpamartínez confirmó que mantiene la agenda abierta para contrataciones e intenciones de gira dentro de Venezuela.

Entre sus objetivos principales destaca la realización de una gira nacional por las ciudades más importantes de Venezuela con su proyecto personal, enfocado en la fusión de joropo y rock, género del cual es creador bajo el nombre de JOROCKPO. Asimismo, planea la grabación de nuevas producciones discográficas y la filmación de un videoclip en Valencia.

Asimismo, el músico anunció que el 14 de enero de 2027 estará en Barquisimeto para rendir tributo a la Virgen de la Divina Pastora.