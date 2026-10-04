Alejandro Fernández sumará a un nuevo miembro a su dinastía ¡Bebé en camino!

La hija de Alejandro Fernández, Camila Fernández, anunció su segundo embarazo durante un concierto en la noche del 2 de octubre en Guadalajara, Jalisco; además, el show contó con la presencia de sus seres queridos.

Mientras la cantante interpretaba "Hermoso cariño", tema original de su abuelo Vicente Fernández, compartió emocionada la noticia. La cantante posó su mano sobre su barriga y, sin poder contener las lágrimas, expresó: "Estoy embarazada".

Desde el público, su esposo, Francisco Barba, su hija Cayetana, su madre, América Guinart, y otros familiares observaban el show en vivo y compartieron la alegría con la artista.

Camila es madre de una hermosa niña nacida el 14 de marzo de 2021, siete meses después de su boda. Por su parte, para el "Potrillo" ser abuelo no es novedad; este será su cuarto nieto, pues su hijo Álex tiene dos niñas.

Alejandro y Camila comparten escenario

Tras el anuncio, Camila Fernández compartió escenario con su papá en un evento cargado de emociones en la Arena Ciudad de México, donde el público también se sumó con ovaciones.

Además, Alejandro Fernández consoló a su hija, quien estaba con los sentimientos a flor de piel, y compartió lo emocionante de ser abuelo.