A los 53 años, Cameron Díaz se convierte en madre

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La familia de Cameron Díaz y su esposo Benji Madden recibió a un nuevo integrante, Nautas, el tercer hijo de los famosos después de once años de un feliz matrimonio.

El miembro de la banda de rock Good Charlotte, compartió la noticia en su cuenta de Instagram con una imagen cargada de simbolismo con el significado del nuevo bebé.

Nautas, aunque es un nombre poco común significa "marinero, navegante, viajero", el cual fue representado en una imagen.

"Cameron y yo estamos felices, emocionados y profundamente agradecidos de anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. ¡Bienvenido al mundo, hijo! Nos encanta la vida en familia: nuestros hijos están sanos y felices, y nos sentimos muy agradecidos. ¡Estamos disfrutando muchísimo! Os enviamos nuestros mejores deseos. La familia Madden", escribió.

Una familia que se expande

Cameron Diaz hizo una pausa en su carrera en 2018 para formar una familia, un deseo que siempre mantuvo frente. Un año más tarde de aquella decisión nació su primogénita Raddix, y cinco años después recibieron a Cardinal.

Ahora, con la llegada de Nautas estrena una nueva faceta como madre y su regreso a los rodajes.

Entre los nuevos proyectos destaca una película con Keanu Reeves y su regreso a Shrek para darle la voz a Fiona.