La cláusula secreta que frenó la firma de Jalen Duren con los Detroit Pistons

Las negociaciones para la extensión contractual entre los Detroit Pistons y su pívot estrella, Jalen Duren, han alcanzado un punto crítico tras filtrarse que el jugador ha rechazado la última propuesta de la franquicia. El acuerdo desestimado por el pívot contemplaba un contrato por cinco años y 200 millones de dólares, equivalente a una media de 40 millones de dólares anuales.

Un rechazo increíble

Fuentes cercanas a la liga señalan que la gerencia de los Pistons intentó destrabar las conversaciones elevando su propuesta inicial —que rondaba los 35 millones de dólares anuales ($175M–$190M totales)— hasta la cifra de $40M por temporada. Sin embargo, la postura del jugador de 22 años se mantiene firme, al no mostrarse impresionado por los montos ofrecidos frente a lo que considera su valor de mercado tras una campaña regular sobresaliente.

Un punto adicional de fricción en las negociaciones ha sido la inclusión de una «cláusula de peso» por parte de la directiva de Detroit. Esta condición busca vincular parte de las garantías financieras del acuerdo al mantenimiento de un estado físico y peso corporal óptimos durante la vigencia del contrato, un condicionante que no habría sentado bien en el entorno del jugador.

Entre el máximo permitido y las dudas de los playoffs

Elegido para su primer All-Star y seleccionado en los equipos All-NBA durante la temporada regular, Duren se consolidó como uno de los interiores más dominantes de la liga. Debido a estos logros individuales, el pívot califica formalmente para optar a una extensión máxima de novato de hasta 5 años y 287 millones de dólares, con un promedio anual que alcanzaría los 57.4 millones de dólares.

No obstante, los Pistons se han mostrado reacios a ofrecer el contrato máximo. La prudencia de la franquicia radica en el drástico bajón de rendimiento que sufrió Duren durante la última postemporada. Tras promediar cifras destacadas en la fase regular, el pívot vio reducida su efectividad e impacto defensivo en los playoffs, dejando serias dudas en la directiva sobre su capacidad para liderar al equipo en las instancias de mayor exigencia.

Por el momento, las posturas entre la gerencia y el agente del jugador permanecen distanciadas a medida que se acerca la pretemporada. Los Pistons mantienen el control bajo la figura de agente libre restringido, pero el rechazo de Duren a 200 millones de dólares deja abierto un escenario tenso que definirá el futuro de la estructura salarial y el proyecto deportivo de la franquicia de Michigan.