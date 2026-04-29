Rafa Jodar: El científico que prefirió el doctorado en la pista

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En un ecosistema deportivo donde los futuros campeones son moldeados desde los 10 años en academias de alto rendimiento, aislados del mundo exterior, la irrupción de Rafael Jodar (Leganés, 2006) es, sencillamente, una anomalía. A sus 19 años, este madrileño de 1,91 metros no solo ha escalado hasta el Top 50 del ranking ATP, sino que lo ha hecho mientras intentaba, por todos los medios, no ser tenista profesional.

Del laboratorio a la red

Hijo de profesores y formado en un instituto público, Jodar siempre tuvo claro que su futuro estaba en las probetas, no en las raquetas. Mientras sus contemporáneos sacrificaban la educación por horas de entrenamiento, él elegía el Bachillerato Científico. Para él, el tenis era "ocio", un refugio para pasárselo bien, a pesar de que su talento natural lo llevó a coronarse como campeón de España Junior.

"Para mí debe ser ocio, entro en la pista para pasármelo bien", confesaba recientemente, manteniendo una distancia emocional con la presión del circuito que parece ser, precisamente, su mayor ventaja competitiva.

El desvío americano: Virginia y el éxito imprevisto

Hace apenas un año y medio, cuando el circuito profesional parecía el paso lógico, Jodar tomó una decisión que desconcertó a los expertos: aceptó una beca de la Universidad de Virginia. Su plan era claro: sacarse una carrera en química o biología y jugar en la liga universitaria estadounidense (NCAA).

Sin embargo, el destino tenía otros planes. Jodar empezó a participar en torneos profesionales durante sus periodos sin clases. Lo que para otros es un trabajo agobiante, para él seguía siendo una distracción de sus libros. El resultado fue asombroso: terminó el año pasado entre los 200 mejores del mundo sin siquiera dedicarse a ello a tiempo completo.

2026: El año del regreso y el cambio de prioridades

La realidad terminó por imponerse a los apuntes. Al verse en la élite mundial casi "por accidente", Jodar ha decidido en este 2026 aplazar sus estudios, regresar a entrenar a Madrid y abrazar el circuito profesional con todas sus consecuencias.

Los analistas ya lo han etiquetado como "el elegido". Por su estatura y su golpeo limpio desde el fondo de la pista, muchos ven en él más similitudes con el italiano Jannik Sinner que con la garra tradicional de la escuela española de Rafael Nadal. Su juego es moderno, rápido y, sobre todo, mentalmente fresco.

Rafa Jodar llega a la cumbre sin las cicatrices psicológicas de quienes han sido presionados desde niños para ganar. El joven de Leganés ha llegado a lo más alto simplemente porque, mientras intentaba ser científico, no pudo evitar ser uno de los mejores tenistas del planeta. El tiempo dirá si su doctorado lo obtendrá finalmente en una pista central de Grand Slam.