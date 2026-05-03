Jannik Sinner conquista el Mutua Madrid Open y hace historia

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La tarde de este domingo 3 de mayo quedará marcada como el día en que Jannik Sinner alcanzó la perfección estadística en el tenis profesional. En apenas una hora y diez minutos de juego, el italiano desmanteló la resistencia de Alexander Zverev en el Estadio Manolo Santana, alzando su primer trofeo en Madrid y el quinto Masters 1000 al hilo.

Desde que se instauró este formato de torneos en 1990, ningún jugador (ni siquiera el "Big Three") había logrado encadenar cinco títulos seguidos en esta categoría. Sinner, que comenzó esta gesta en París 2025 y la continuó en 2026 con Indian Wells, Miami y Montecarlo, ha completado la "manita" histórica en la altitud de la capital española.

Una final sin equivalencias

El duelo ante Zverev, quien buscaba su tercer título en Madrid, fue un monólogo de Sinner. Con un servicio implacable (8 aces y un 93% de puntos ganados con el primer saque) y una agresividad desde el fondo que forzó constantes errores del alemán, el marcador de 6-1 y 6-2 reflejó la brecha actual entre el líder del ranking y el resto del circuito.

Jannik Sinner: 19 ganadores, solo 5 errores no forzados y 4 de 4 en bolas de quiebre convertidas.

Alexander Zverev: Se vio superado por la velocidad de bola del italiano, logrando apenas 3 juegos en todo el encuentro.

El camino hacia el "Golden Sweep"

Con 23 victorias consecutivas y un registro de 32-2 en la temporada, Sinner se dirige ahora a su casa, el Foro Itálico de Roma, con una oportunidad sin precedentes: barrer con todos los Masters 1000 disputados hasta la fecha en 2026.

Este título no solo amplía su ventaja en la cima del mundo, sino que consolida su adaptación a la tierra batida, una superficie que históricamente le era más esquiva pero que ahora domina con la misma solidez que las canchas duras. Con la mirada puesta en Roland Garros, el italiano ha enviado un mensaje de autoridad: el 2026 es, oficialmente, el año de Jannik Sinner.