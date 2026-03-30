Inmaculado: Sinner y el Sunshine Double más dominante de la historia

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Ganar el Sunshine Double es, por sí solo, una de las misiones más extenuantes del tenis profesional. Exige conquistar el desierto de California y la humedad de Florida de forma consecutiva, enfrentando a los mejores del mundo en un lapso de cuatro semanas. Sin embargo, lo que ha hecho Jannik Sinner este marzo de 2026 trasciende la victoria: es la perfección estadística.

Tras vencer en la final del Miami Open, Sinner se erige como el único hombre en la era abierta capaz de completar esta travesía sin ceder un solo set. Ni Roger Federer, ni Novak Djokovic, ni Andre Agassi (miembros del selecto club de ganadores de ambos torneos el mismo año) lograron tal nivel de invulnerabilidad.

El camino a la gloria sin fisuras

Desde su debut en el Indian Wells Tennis Garden hasta el último punto en el Hard Rock Stadium de Miami, el italiano disputó un total de 12 partidos (6 en cada torneo). El resultado fue un demoledor 24-0 en sets.

Sinner no solo ganó, sino que desactivó cualquier intento de rebelión de sus rivales. Su servicio, ahora convertido en un arma de precisión quirúrgica, y su capacidad para golpear la pelota con una violencia controlada desde el fondo de la pista, dejaron sin respuestas a la élite del circuito.

Para dimensionar la hazaña, basta mirar hacia atrás:

Novak Djokovic , quien ostenta el récord de más Sunshine Doubles (4), siempre cedió al menos una manga en sus recorridos.

Roger Federer, en sus años de mayor dominio, también vio cómo sus rivales lograban arrebatarle sets en la transición del desierto a la costa.

El Sunshine Double de 2026 no será recordado solo por el trofeo, sino por ser la primera vez que un jugador atravesó el sol de marzo sin que nadie pudiera, siquiera, arrebatarle un parcial.