Shelton y Nakashima definen el título del Masters 1000 de Montreal

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El National Bank Open se vestirá de gala para presenciar un duelo de alto voltaje en su partido por el título. Por primera vez en la temporada, la pista central de Montreal albergará una final íntegramente estadounidense entre Ben Shelton y Brandon Nakashima, marcando además la primera vez que dos raquetistas de esa nacionalidad se ven las caras en la definición de un Masters 1000 desde el torneo de Cincinnati en 2003.

Ambos jugadores llegan al choque decisivo tras desplegar un tenis intratable durante toda la semana en territorio canadiense.

El camino a la gran final

El quinto preclasificado del torneo, Ben Shelton (23 años), avanzó con contundencia al superar en semifinales a su compatriota Learner Tien con parciales de 6-2 y 6-3. A pesar de haber sufrido un pequeño susto físico tras resbalar y golpearse contra el muro de fondo (sufriendo un leve corte en el codo y la mano izquierda), el zurdo estadounidense no dio espacio a sorpresas y se puso a un paso de defender el título conquistado el año pasado en suelo canadiense.

Por su parte, Brandon Nakashima (25 años y 28.º sembrado) selló el pasaporte a la cita más importante de su carrera profesional tras vencer a la revelación española Rafael Jódar por 7-6(3) y 6-4. Apoyado en un servicio indescifrable y salvando los seis puntos de quiebre que enfrentó, Nakashima amarró el pase a su primera final de categoría ATP Masters 1000.

Cuentas pendientes e historial a favor

Aunque Nakashima llega atravesando el mejor momento de su temporada, las estadísticas cara a cara favorecen ampliamente a Shelton. El vigente campeón domina el historial directo entre ambos con un impecable 5-0, habiendo salido victorioso en sus cruces previos en torneos como Houston, Washington, el Abierto de Australia, Indian Wells y la edición previa del Abierto de Canadá.

Todo está servido para una batalla de saques potentes e intercambios agresivos en la pista rápida de Montreal. La incógnita se despejará este jueves cuando la raqueta número uno de la noche levante el trofeo de campeón.