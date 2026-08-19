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Sabalenka impone su ley en Cincinnati y avanza con firmeza a octavos

Aryna Sabalenka firma una actuación impecable al arrollar a la china Xinyu Wang por 6-1 y 6-3 en los dieciseisavos de final del Masters 1000 de Cincinnati, asegurando su billete a los octavos de final donde se medirá ante Sara Bejlek

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Eimy Carta
Miércoles, 19 de agosto de 2026 a las 09:13 am
Sabalenka impone su ley en Cincinnati y avanza con firmeza a octavos
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Sin margen para la sorpresa ni tiempo que perder. Aryna Sabalenka volvió a demostrar por qué es una de las raquetas más temibles del circuito al firmar una victoria incontestable frente a la china Xinyu Wang en la tercera ronda del Western & Southern Open.

La tenista bielorrusa desplegó un repertorio impecable de potencia y precisión desde el servicio y el fondo de la pista, dominando el ritmo del encuentro de principio a fin. En un primer set casi perfecto, Sabalenka solo cedió un juego para certificar un 6-1 arrollador. Aunque Wang intentó reaccionar en el segundo parcial, la fuerza en los golpes ganadores de Sabalenka volvió a desarticular cualquier intento de remontada, cerrando el compromiso con un definitivo 6-3.

Con esta sólida victoria, la vigente campeona consolida sus sensaciones sobre la superficie dura de Cincinnati y envía una clara advertencia a sus rivales. En la fase de octavos de final, la bielorrusa se enfrentará a la joven checa Sara Bejlek, quien buscará dar la sorpresa del torneo ante una Sabalenka en estado de gracia.

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