Pase directo y descanso extra: Gauff se instala en semifinales

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El cruce de cuartos de final en el Abierto de Canadá concluyó antes de comenzar. La suiza Belinda Bencic, campeona olímpica, se vio obligada a retirarse a minutos de saltar a la pista debido a un severo problema en la cadera que le impidió competir a pesar de los intentos de última hora con vendajes y medicación.

La noticia beneficia directamente a Coco Gauff, quien firma de esta manera su clasificación a la ronda semifinal en Toronto sin el desgaste físico de una batalla en cancha. Para la joven estadounidense, que no ha cedido un solo set en lo que va de torneo, este descanso imprevisto representa un impulso estratégico clave de cara a la recta final del torneo y la antesala del US Open.

Duelo estelar en puerta: Rybakina espera en la antesala de la final

Tras sellar su avance por la vía de la retirada, la incógnita en la llave de Gauff quedó despejada en la pista central. Elena Rybakina será su rival en el duelo por el boleto a la gran final. La kasaja tuvo que emplearse a fondo en un auténtico choque de trenes para remontar ante la tetracampeona de Grand Slam Naomi Osaka, sellando su victoria en tres disputados sets (4-6, 7-6 y 6-4).

El choque en semifinales promete alta tensión táctica y potencia desde el fondo de la cancha:

Fresco historial: Gauff llega con las piernas descansadas y la intención de sostener el ritmo impecable desplegado durante la semana.

Gauff llega con las piernas descansadas y la intención de sostener el ritmo impecable desplegado durante la semana. Exigencia al límite: Rybakina arribará tras superar una prueba de fuego mental y física, consolidándose como una de las tenistas más sólidas sobre pista dura en el circuito.

Con la parte alta del cuadro definida, Gauff buscará dar el penúltimo paso en territorio canadiense ante una rival de máximo calibre.