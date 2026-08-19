Nick Kyrgios da positivo por sustancias prohibidas y queda suspendido

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El circuito internacional de tenis se ha visto sacudido por una de las noticias más impactantes de la temporada. El australiano Nick Kyrgios, exfinalista de Wimbledon y una de las figuras más mediáticas del deporte blanco, confirmó este miércoles que dio positivo por cocaína en un control antidopaje, lo que derivó en su suspensión provisional inmediata por parte de las autoridades competentes.

La revelación cayó como un balde de agua fría en el mundo del tenis. A sus 31 años, el jugador emitió un comunicado a través de sus redes sociales en el que reconoció abiertamente el resultado adverso, enmarcando el hecho en un momento personal sumamente complejo marcado por lesiones prolongadas y la frustración competitiva.

Los detalles del control y su confesión en Mallorca

De acuerdo con el testimonio del tenista, la prueba que arrojó el resultado positivo se llevó a cabo durante su estancia en Mallorca, en un tramo donde intentaba recuperar la continuidad perdida. Kyrgios atravesaba un período crítico en su carrera tras acumular más de dos años golpeado por graves problemas físicos que lo mantuvieron alejado de las canchas y debilitaron su rendimiento profesional.

En su mensaje público, el tenista no buscó excusas y asumió la total responsabilidad por la infracción cometida. Asimiló el peso de sus actos al tiempo que reveló la vulnerabilidad y el desgaste mental que venía arrastrando a causa de la inactividad médica.

"Cometí un enorme error y asumo toda la responsabilidad. A veces me siento impotente y solo. Nada de eso justifica lo que hice", expresó Kyrgios en su cuenta oficial, admitiendo que el proceso personal lo colocó al borde de contemplar el retiro definitivo de la actividad profesional.

El escenario legal y las posibles consecuencias en el circuito

La confirmación del positivo activa de manera inmediata los protocolos de los organismos antidopaje del tenis profesional. Fuentes del circuito confirmaron que el jugador queda inhabilitado para competir de manera provisional mientras las autoridades avanzan en la instrucción del expediente administrativo.

El caso derivará en una investigación formal donde se evaluará la muestra tomada en suelo español y se fijará una audiencia disciplinaria. Durante este proceso, se determinará el alcance de la sanción definitiva, la cual no solo afectará su ranking en el circuito ATP, sino que pone en severo riesgo cualquier plan de regreso a la alta competencia a corto y mediano plazo.