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Jerarquía de campeona: Iga Swiatek remonta ante Sakkari y ya está en octavos de Cincinnati

La campeona defensora selló su clasificación a los octavos de final del certamen estadounidense, donde aguarda por la ganadora del choque entre las francesas Diane Parry y Lois Boisson

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Eimy Carta
Martes, 18 de agosto de 2026 a las 11:57 am
Jerarquía de campeona: Iga Swiatek remonta ante Sakkari y ya está en octavos de Cincinnati
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La vigencia de Iga Swiatek en la élite del tenis femenino volvió a quedar de manifiesto en la pista dura del Lindner Family Tennis Center. La vigente monarca del WTA 1000 de Cincinnati tuvo que emplearse a fondo para superar un inicio impreciso, viniendo de atrás para derrotar a la helena Maria Sakkari con pizarra final de 4-6, 6-1 y 6-1 en la tercera ronda del torneo.

El arranque del compromiso favoreció a la jugadora griega, quien aprovechó los desajustes con el servicio y las ausencias de profundidad en la devolución de la polaca para adjudicarse el primer parcial por 6-4, poniendo en aprietos a la número uno del cuadro.

Ajuste táctico y dominio absoluto

Fiel a su estatus, Swiatek cambió radicalmente la dinámica del encuentro a partir del segundo capítulo. La polaca elevó su porcentaje de primeros saques, ajustó la potencia con su forehand desde el fondo de la cancha y neutralizó por completo el planteamiento de Sakkari.

El dominio se tradujo en una contundente respuesta:

  • Efectividad en quiebres: Swiatek quebró el servicio de su rival en múltiples ocasiones durante el segundo y tercer parcial, dejando sin margen de respuesta a la tenista griega.

  • Control del ritmo: La polaca cediço apenas dos juegos en los dos últimos sets combinados, firmando un lapso abrumador de 6-1 y 6-1 para abrochar el triunfo.

Con este resultado, la campeona defensora mantiene su racha positiva en el torneo norteamericano y asegura su presencia entre las 16 mejores del cuadro principal. Swiatek aguarda ahora por la definición del choque galo entre Diane Parry y Lois Boisson, duelo del cual saldrá su contrincante en la fase de octavos de final.

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