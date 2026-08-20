¡Impacto en Cincinnati! Sabalenka sufre una dura y prematura eliminación a manos de Bejlek

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El cuadro femenino del torneo de Cincinnati presenció una sacudida mayúscula durante la jornada de octavos de final. Aryna Sabalenka, siempre candidata a llegar a las instancias decisivas de cualquier certamen, sufrió una dura y prematura caída al ser superada por el ímpetu y la precisión de la joven checa Bejlek.

Un duelo definido por los detalles

El encuentro exigió el máximo nivel desde el arranque y estuvo marcado por la resistencia de la europea ante el habitual tenis de potencia de Sabalenka. El partido se resolvió en dos parciales sumamente disputados que terminaron frustrando las aspiraciones de la favorita:

Tensión en el desempate: El primer set llevó a ambas jugadoras al límite de sus capacidades, definiéndose en un dramático tie-break que terminó inclinándose a favor de la tenista checa por 9-7 (7-6).

El primer set llevó a ambas jugadoras al límite de sus capacidades, definiéndose en un dramático que terminó inclinándose a favor de la tenista checa por 9-7 (7-6). Cierre de autoridad: Lejos de ceder ante la presión o el escenario, Bejlek mantuvo la consistencia y la concentración en la segunda manga, concretando un sólido 6-4 que sentenció el compromiso.

Tras concretar el golpe del torneo y dejar fuera a una de las rivales a vencer, el camino de la joven checa continuará en la ronda de las mejores ocho. Su próximo obstáculo en los cuartos de final será la experimentada tenista estadounidense Madison Keys, en un duelo clave que definirá uno de los boletos a las semifinales en Ohio.