Brandon Pérez hace historia: Campeón en el ATP Challenger de Brazzaville

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Comunicaciones CTA/ FVT

Desde el pasado 4 de mayo y hasta el domingo 10 del presente mes se llevó a cabo en Brazzaville, Republic of Congo, el Brazzaville Challenger, donde el venezolano Brandon Pérez una de nuestras raquetas de mayor proyección y representación internacional, vio participación en los dobles, en esta oportunidad haciendo dupla con el argentino Franco Ribero; en este evento de tanto prestigio e historia el zurdo venezolano terminó coronándose CAMPEÓN EN DOBLES en el ATP CHALLENGER, convirtiéndose en el único y primer criollo en lograrlo este 2026 hasta ahora, y sumándose a grandes raquetas que lo han logrado en años anteriores.

LA RUTA AL ÉXITO

Pérez VEN / Ribero ARG en su trayecto para hacerse del campeonato lograron su primera victoria al derrotar a la dupla de Vishal IND/ Voelzke USA con parciales de 6-3 / 6-3 avanzando y dando un primer paso positivo en su transitar, llegaba el turno de verle las caras al binomio de Beckles USA/ Dinev BUL a quienes también despacharon 6-3/ 6-3.

Luego de estos primeros resultados quedaba un paso más para estar en final, y se presentaba la ocasión de enfrentarse a la fuerte dupla de Lock ZIM/ Maginley ANT, a quienes lograron vencer en un duro partido con parciales de 7-5/ 5-7/ 10-8. En la final histórica la dupla fue Geerts BEL/ Mansouri TUN, partido vibrante y emotivo por su significado históricos, Pérez VEN / Ribero Arg marcaron la pauta y sacaron la casta en el partido derrotándolos con un 6-3/ 6-4 resultado que los convierte en Campeones del Torneo ATP Challenger.

En la final estaba un top 55 del mundo; pero eso no detuvo el buen juego. “Munsuri jugador que ha ganado muchísimos Challenger, así que bueno jugar contra Mike que tiene tremendo ranking y ganarle, es un muy buen logro, en el Challenger eran los favoritos y nosotros entrábamos con muchas ganas con mucha hambre de estar ahí y demostrar que el nivel estaba ahí y que las ganas estaban de pertenecer y así que bueno, muy contento, también de saber que mi primer campeonato fue ganándole”. resaltó Pérez

EN LA HISTORIA

El zurdo Brandon Pérez entra en el club de la Elite del Tenis Venezolano en los Torneos ATP / Challenger, al coronarse CAMPEÓN en la modalidad de Dobles con su compañero Argentino Francisco Ribero que también disfruta su primer título.

Este título es el primero para un venezolano en este año 2026, ubicándolo en el top 10 en la historia de tenistas que han logrado coronarse en un ATP Challenger, Pérez coloca su nombre junto a grandes de nuestro tenis, tales como: Jorge Andrew, Nicolás Pereira, Alfonso Mora, Maurice Ruah, Juan Carlos Bianchi, José Antonio De Armas, Jimy Szymanski, Roberto Maytin y Luis David Martínez.

UN SENTIMIENTO

Culminado su último partido, con una gran satisfacción y una profunda alegría, Brandon Pérez destacó varios pasajes que lo hacen sentir orgulloso de haber obtenido este título. “Ganar un torneo de tenis es complicado en todos los niveles, requiere muchísimo trabajo y preparación, semanas donde estamos compitiendo y los resultados no se dan, se debe tener mucha perseverancia, mucha paciencia y mantenerte trabajando duro con el mismo ímpetu. Es satisfactorio saber que el trabajo y el sacrificio da esa recompensa y bueno, sin duda es un momento bastante especial para mí”.

Referente a jugar con una pareja con la que nunca había jugado en toda su carrera, Pérez se refirió de la siguiente manera. “El doble juegas con una pareja, no eres tú solo, el proceso de conseguir a esa persona o escoger, es súper importante, ver con los ranking estén parecidos, conseguir la química y esta vez salió como se esperaba, el resultado se nos dio bastante bien”.

Con orgullo y escribiendo la historia Brandon resaltó “Sin duda ganar un Challenger es un tremendo logro estoy bastante orgulloso y muy honrado de haber alcanzado esa meta y bueno más aún representando a Venezuela donde no tenemos torneos y el camino puede sentirse bastante largo, tenemos que salir a competir fuera del país y comenzar un proceso un poco más largo. Estoy muy contento y sin duda con muchas ganas de seguir mejorando y seguir por el camino del éxito” destacó Pérez.

OPORTUNIDADES

El tenis un deporte que así cuando pierdes te da la oportunidad inmediatamente de ir a jugar la próxima semana, el tenis además, no te da la oportunidad de celebrar un triunfo de este nivel, porque de inmediato el atleta debe volver a viajar para seguir sumando puntos en el ranking, en diferentes eventos internacionales. Valencia, España la próxima parada de Brandon Pérez donde disputará un Challenger ATP 175.

“Así es el tenis, un deporte de semanas donde el año es bastante largo, competimos muchísimas semanas en el año y bueno esta es una de esas que se celebran, que se disfrutan. Vengo de una buena racha la semana pasada llegando a semifinales, acá ganando mi primer Challenger y bueno a celebrarlo hoy y disfrutarlo, pero ya mañana volver a trabajar y empezar a pensar en la próxima semana donde jugaré un torneo en Valencia”. Exclamó Brandon Pérez.

CICLO EXITOSO

Brandon Pérez, no deja nada al azar, su carrera en los últimos años ha sido de cosechas significativas con medallas, y podios claves para llegar a estos Challenger, con un palmarés y ranking, que lo hace una raqueta difícil de ganar. Pérez ha sido medallista de oro en el CICLO OLIMPICO PARÍS 2024, en los Juegos Deportivos Bolivarianos Valledupar 2022, En los Juegos Sudamericanos en Rosario y en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, miembro del equipo Copa Davis y Graduado con honores en la Universidad en Virginia.