Alcaraz acelera a fondo en Tokio: Vence a Arnaldi y se mete en cuartos de final

Carlos Alcaraz sigue firme en su paso por el ATP de Tokio. El tenista español firmó su boleto a la ronda de los ocho mejores del torneo japonés tras superar en dos sets al italiano Matteo Arnaldi, resolviendo un apretado primer parcial para terminar imponiendo su ley con claridad en la segunda manga.

Con un marcador final de 7-6 (6) y 6-1, el murciano demostró temple en los momentos de máxima exigencia para inclinar el compromiso a su favor.

De la paridad al dominio absoluto

El primer parcial se convirtió en una autentica batalla táctica. Arnaldi exigió al máximo al español desde el fondo de la pista, llevando la definición hasta un apretado tie-break. En la muerte súbita, Alcaraz tiró de jerarquía para salvar puntos decisivos y adjudicarse el desempate por 8-6.

Tras adueñarse del primer capítulo, el número del torneo soltó el brazo y desplegó su versión más arrolladora. Con quiebres de servicio consecutivos y un juego agresivo que desarmó por completo al italiano, Alcaraz cerró el segundo set con un contundente 6-1 en cuestión de minutos.

En la ronda de cuartos de final, Alcaraz se medirá frente al zurdo canadiense Denis Shapovalov. El tenista norteamericano llega motivado tras convertirse en el verdugo del chileno Alejandro Tabilo, prometiendo un choque de alta intensidad y potencia desde el servicio y el Perímetro en la capital japonesa.