Toyota impulsa la seguridad vial y obsequia cupón de $50 a sus clientes que realicen el cambio de airbag

Suscríbete a nuestros canales

Toyota de Venezuela reafirma su compromiso con la seguridad de sus clientes al anunciar una nueva jornada de reemplazo gratuito de bolsas de aire y, como incentivo adicional, los propietarios que completen el procedimiento recibirán un cupón de 50 dólares, válido para la adquisición de servicios, accesorios y repuestos en los concesionarios autorizados Toyota a nivel nacional.

La iniciativa, válida hasta el 10 de noviembre de 2026, está dirigida específicamente a propietarios de seis modelos Toyota: Corolla (2003-2015), Yaris (2006-2009), Fortuner (2006-2012), Hilux (2006-2019), 4Runner (2015-2016) y Etios (2017), que formen parte del "Llamado Toyota" para el cambio gratuito de bolsas de aire.

Con esto, buscan promover el mantenimiento oportuno de los sistemas de seguridad de los vehículos, garantizando que los clientes puedan continuar disfrutando de una experiencia de conducción confiable y segura.

El cupón promocional podrá ser utilizado en una amplia gama de servicios disponibles en la red de concesionarios Toyota, contribuyendo al mantenimiento integral de los vehículos.

El reemplazo de la bolsa de aire no es un mantenimiento rutinario, sino una actualización crítica de seguridad. Esta campaña cuenta con la aprobación oficial de la SUNDDE, bajo el código SUNDDE/ICGPJ/PROMOCIÓN/01337/2026 y tendrá vigencia desde el 10 de agosto hasta el 10 de noviembre de 2026, de acuerdo con las condiciones establecidas por la empresa.

Toyota de Venezuela invita a sus clientes a consultar los canales oficiales de la marca o visitar su concesionario autorizado más cercano para conocer los detalles de la campaña, verificar si el vehículo está afectado y coordinar la sustitución correspondiente.