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Mantener el habitáculo del carro fresco es un verdadero dolor de cabeza en el país. El clima tropical, las altas temperaturas y el uso constante del sistema de aire acondicionado crean el ambiente perfecto para la acumulación de condensación e impurezas.

Con el tiempo, esto se traduce en olores desagradables que afectan la experiencia de manejo. Frente a esta realidad, el presidente de Grupo Hammer, Austin Piñate, presenta la propuesta de soluciones inteligentes de Dr. Marcus. Esta línea aborda el problema de raíz mediante ingeniería de liberación lenta y tecnologías de neutralización avanzada, superando a los tradicionales aromatizantes superficiales que solo enmascaran el problema.

El problema invisible: Humedad y aire acondicionado en el clima tropical

Cuando el sistema de aire acondicionado del vehículo trabaja a su máxima capacidad para combatir el calor del entorno, se produce condensación en los conductos de ventilación. Esta humedad residual acumulada es el foco principal donde se originan los olores rancios. A esto se le suman factores comunes como el humo de tabaco, los residuos de comida y los viajes con mascotas.

Austin Piñate explica que colgar un ambientador convencional de cartón no soluciona la situación. "Muchos productos liberan una carga masiva de fragancia química los primeros días, lo que solo satura el ambiente mezclándose con el mal olor", destaca el ejecutivo. La verdadera innovación radica en sistemas moleculares que absorben y eliminan las partículas del olor mientras dosifican una fragancia agradable de forma controlada.

Consejos prácticos y tecnología para neutralizar el mal olor

Para transformar radicalmente el ambiente de tu propiedad móvil, el equipo de Dr. Marcus a través de la cuenta @drmarcus.vzla comparte un checklist de mantenimiento preventivo y soluciones de alta tecnología:

Secado de conductos: Apaga el compresor del aire acondicionado (botón A/C) unos dos minutos antes de llegar a tu destino, dejando solo el ventilador encendido. Esto ayuda a evaporar la humedad acumulada en las rejillas.

Apaga el compresor del aire acondicionado (botón A/C) unos dos minutos antes de llegar a tu destino, dejando solo el ventilador encendido. Esto ayuda a evaporar la humedad acumulada en las rejillas. Uso de geles estables al calor: Los líquidos tradicionales se evaporan aceleradamente bajo el sol de Venezuela. Es indispensable migrar a formatos con base de gel o membranas reguladas.

Los líquidos tradicionales se evaporan aceleradamente bajo el sol de Venezuela. Es indispensable migrar a formatos con base de gel o membranas reguladas. Recomendación Dr. Marcus - Tecnología Neutra Boost: En la vitrina oficial de la marca destaca la formulación Neutra Boost . Esta tecnología exclusiva de Dr. Marcus no enmascara los olores, sino que se adhiere a las moléculas de humedad, tabaco o comida para erradicarlas al instante.

En la vitrina oficial de la marca destaca la formulación . Esta tecnología exclusiva de no enmascara los olores, sino que se adhiere a las moléculas de humedad, tabaco o comida para erradicarlas al instante. Innovación en rejilla - Speaker Shaped: Para una distribución uniforme, se recomienda el uso del modelo con diseño funcional Speaker Shaped de Dr. Marcus. Este dispositivo se engancha con precisión en las rejillas del aire acondicionado, aprovechando el flujo de aire directo para esparcir perfumes franceses de alta gama de manera sutil y equilibrada.

Calidad europea para el mercado nacional

"En Grupo Hammer seleccionamos marcas aliadas que respondan exactamente a las necesidades de nuestro mercado", concluye Austin Piñate. Los ambientadores de Dr. Marcus, fabricados con estrictos estándares en Polonia, destacan por utilizar fragancias que cuidan el sistema respiratorio de niños y mascotas al estar libres de compuestos químicos agresivos. Toda la gama de productos ya se encuentra disponible en los principales canales de distribución automotriz y ferretera del país, garantizando hasta 60 días de frescura continua para que cada viaje se convierta en una experiencia de confort y elegancia.

R: María Fernanda Rangel

RRPP – Grupo Hammer