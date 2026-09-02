Sensacolor celebra la entrega del primer gran ganador de su iniciativa «Pinta y Gana» en el estado Aragua

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La gran familia de Pinturas Sensacolor celebró la entrega del primer gran premio de su dinámica nacional «Pinta y Gana», creada con la idea de agradecer y retribuir el cariño y la confianza de los hogares venezolanos. El encuentro tuvo lugar en los espacios de Mango Center Maracay, en el estado Aragua, donde el señor Pedro Luis Rodríguez recibió las llaves de su moto tras destapar un envase de Manto Fácil Fibrado y salir premiado.

El afortunado ganador compartió con alegría cómo fue la sorpresa mientras hacía arreglos e impermeabilizaba el techo de su casa:

«Estábamos en el techo de la casa, íbamos pintando y cuando estábamos terminando, en el fondo vimos un objeto, una figura de moto y al limpiar apareció un código. Con el código fuimos a la tienda; llenamos un formulario... a la media hora me estaban llamando. Lo primero que aprovecho de decirle es que es buen producto, luego, es verdad, es una actividad que está haciendo la empresa que está ayudando a la comunidad a facilitar el trabajo, porque al final, es una moto y eso le ayuda a uno a agilizar, ir y venir. De verdad que estoy muy emocionado. Gracias a Sensacolor y gracias a Dios».

Por parte del aliado comercial, José Luis Ramírez, Gerente de tienda Mango Center Maracay, destacó la emoción de ser la casa que de la mano de Sensacolor entregó este primer reconocimiento a la fidelidad de sus clientes: «Tenemos esta oportunidad de tener esta marca de pintura. Y bueno, mira, cualquiera puede ser ganador, cualquiera puede ser premiado».

Desde la marca, Valeria Camacho, Gerente de Mercadeo de Sensacolor, recordó que la fiesta de premios apenas está comenzando y que recorrerá el país durante los próximos meses:

«El objetivo principal es el agradecimiento a todos los venezolanos por elegir nuestra marca, y sobre todo, queremos retribuir un poco de todo lo que viene. Comenzamos en agosto y la idea es seguir descubriendo ganadores por el resto del año en toda Venezuela. Hoy entregamos el primer premio de Sensacolor, pero queda mucho. Nosotros siempre vamos a estar dando y apoyando al venezolano».

Participar en «Pinta y Gana» es muy sencillo: solo debes adquirir un galón o cualquier presentación de Pinturas Sensacolor en las tiendas aliadas, destapar el envase para revisar el fondo y verificar la presencia del token ganador, y finalmente acercarte con tu comprobante de compra y la ficha a la tienda aliada donde realice la compra para validar pinturassensacolor.com

Más allá de premiar la preferencia, iniciativas como esta reflejan el compromiso de Sensacolor por consolidarse como una marca cercana que valora el esfuerzo del hogar venezolano, ofreciendo no solo productos de calidad, sino también un impulso real y significativo para el bienestar de la comunidad.