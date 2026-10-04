Saime alerta sobre correos falsos: Advierten sobre estafas y gestorías

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) emitió una alerta pública para advertir a la ciudadanía sobre la circulación de direcciones de correo electrónico no oficiales que buscan hacerse pasar por canales de atención institucional.

La institución exhortó a la población a no compartir información confidencial ni datos personales a través de estos correos fraudulentos, con el objetivo de prevenir robos de identidad, cobros ilegales y la acción de gestorías no autorizadas.

Riesgo de identidad y fraude

La modalidad detectada consiste en el envío de mensajes que simulan notificaciones oficiales del organismo de identificación para intentan captar información sensible de los usuarios para ofrecer trámites.

El Saime destaca que ningún funcionario está autorizado para solicitar claves, números de documentos o pagos por vías ajenas a la plataforma web oficial.

Por su parte, el organismo difundió los correos sospechosos de esta nueva modalidad: