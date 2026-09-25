Revolución sobre ruedas: llega a Venezuela el nuevo ORA 5

El mercado automotriz venezolano le da la bienvenida a una propuesta que fusiona la vanguardia, el diseño de alta costura y la potencia: el ORA 5.

Este vehículo, que ya es una realidad en las calles del país tras ser descubierto en China y traído gracias a la iniciativa del equipo local, llega con el propósito de conquistar a aquellos conductores que buscan romper paradigmas, ser diferentes y hacer una declaración de estilo en cada kilómetro.

Foto: José Félix Lara

Un diseño inspirado en la naturaleza y la moda

El ORA 5 no es solo un automóvil, es una obra de arte galardonada internacionalmente, habiendo obtenido el premio de diseño en el Salón de Londres y el premio de diseño interior en el Salón de Turín.

Detrás de su estética se encuentra la visión del diseñador Andrew Dyson, quien se inspiró en elementos de la naturaleza como la flor de trébol y una paleta de colores vibrantes que incluye el turquesa, fucsia, blanco, el gris plomo y el verde esmeralda.

Foto: Valentina Carrara

Tecnología y confort interior

Por dentro, el ORA 5 sorprende con una cabina clásica, sofisticada y notablemente más amplia de lo que aparenta a simple vista. Cuenta con acabados de primer nivel y un equipamiento tecnológico de última generación que incluye:

Una pantalla de 14.6 pulgadas con conectividad para teléfonos inteligentes.

Cargador inalámbrico.

33 compartimientos de almacenamiento distribuidos a lo largo de la cabina.

Faros LED de alta visibilidad.

Foto: Valentina Carrara

Bajo su sofisticada silueta se esconde una máquina ágil y potente. El ORA 5 está equipado con un motor de 1.5 litros turbo que entrega 140 caballos de fuerza y 210 Newton metros de torque. Además de su gran performance, destaca por su eficiencia, ofreciendo un consumo de gasolina de hasta 15.5 km por litro.

Foto: Valentina Carrara

Precios y financiamiento en Venezuela

El vehículo ya se encuentra disponible en el país a través de la aplicación GWM Driver (disponible en la App Store y Play Store), plataforma desde la cual los usuarios pueden acceder a todos los planes de financiamiento y compra que ofrece la marca.

El precio estándar del ORA 5 es de $37,000. Sin embargo, como oferta de lanzamiento por tiempo limitado, se ha activado una etapa de preventa especial: por el precio del modelo premium ($34,900), los compradores podrán llevarse a casa la versión Luxury, la cual cuenta con el mayor nivel de equipamiento, tecnología y detalles.