¡MultiMax anuncia su tienda 49! Vive la gran inauguración en Mérida este 13 de agosto

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Este jueves 13 de agosto, la multimarca líder del país se prepara para sorprender a “La Ciudad de los Caballeros” con la gran inauguración de su nueva tienda “MultiMax Mérida”, ubicada en la Av. Las Américas, sector Santa Bárbara, parroquia El Llano.

Durante cuatro días imperdibles, la multimarca dirigida por su CEO, Nasar Ramadan Dagga Mujamad, ofrecerá los mejores precios, invitados especiales y lo último en tecnología e innovación para el hogar de la mano de las más de 400 marcas nacionales e internacionales de MultiMax.

Asimismo, esta inauguración marcará la llegada de la esperada tienda número 49 de MultiMax en Venezuela, consolidando un avance decisivo hacia su gran objetivo de inaugurar 50 sedes a nivel nacional.

“Mérida se merece lo mejor, y por eso hemos preparado una gran fiesta de inauguración para que el público andino viva la experiencia de renovar su hogar junto a MultiMax. Estamos listos para reencontrarnos con ustedes a partir de este jueves en nuestra nueva sede y sorprenderlos con todo lo que hemos organizado para nuestra sucursal número 49. Los esperamos” expresó Nasar Dagga, presidente de CLX Group y MultiMax.

Conoce todas las novedades que llegarán a MultiMax Mérida a través de la cuenta oficial de Instagram @multimax. Además, no olvides visitar el portal web www.multimax.com.ve donde podrás descubrir las mejores promociones y la gran variedad de marcas que hacen vida en los pisos de venta de la multimarca más grande de Venezuela.

¡Cuatro días de celebración en MultiMax Mérida!

A partir de este 13 de agosto, MultiMax Mérida abrirá sus puertas con una jornada inaugural cargada de promociones exclusivas, transmisiones en vivo y las mejores sorpresas.

La gran apertura contará con la participación de las personalidades más emblemáticas de la región y los influencers venezolanos más reconocidos, quienes acompañarán al público compartiendo momentos únicos.

El jueves inaugurarán la tienda Diana Silva, José Andrés Padrón, Karlys Romero, Kelly Parra, Anmarie Camacho, Maria Gabriella Rico y Mabel Yeah, quienes serán los encargados de dar la bienvenida a los primeros visitantes.

La celebración continuará el viernes 14 y sábado 15 de agosto con sorpresas e invitados especiales, quienes se unirán a la jornada para garantizar días increíbles lleno de entretenimiento a los usuarios de la nueva sede MultiMax Mérida.

Como parte de las innovaciones de esta sede, los merideños contarán con la nueva modalidad Autopago de MultiMax, un sistema que permitirá a los clientes gestionar sus compras de forma rápida y autónoma desde su teléfono móvil.

Para utilizarlo, los usuarios deberán escanear el código QR en la tienda para acceder a la plataforma web, habilitar la cámara y la ubicación (necesarias para validar el inventario en tiempo real) y escanear los artículos para armar su carrito digital antes de seleccionar la opción “Pagar Ahora”.

Marcas aliadas en MultiMax

Entre las marcas que podrán encontrar en la nueva sede de MultiMax Mérida, se encuentran lo mejor en tecnología de CLX, Samsung, LG, JVC, Condesa, Starlink, Frigilux, Kucce, GPlus, Tesla, Electrolux, SJ Electronics, White-Westinghouse, Vetrux, Daewoo Electronics, Oster, Black + Decker, Premier, Keyton, RCA, Philco, Frigidaire, JVC y muchas más.

¡Las mejores marcas en 1 solo lugar!

Con seis años haciendo historia en el país, MultiMax se mantiene como un símbolo de progreso, innovación y confianza en el mercado venezolano, llevando su modelo multimarca a más de 19 regiones: Carabobo, Aragua, Miranda, Lara, Zulia, Falcón, Caracas, Mérida, Táchira, Trujillo, Portuguesa, Apure, Anzoátegui, Barinas, Nueva Esparta, Sucre, Bolívar y Yaracuy.

Para más información, visita el portal web www.multimax.com.ve, donde podrás encontrar la mejor innovación a precios especiales que se actualizan cada semana. Además, sigue las cuentas oficiales como @multimax en Instagram, donde te enterarás al momento de todas las novedades de la multimarca más grande del país.