La privacidad de la información: proteger la Big Data y la salud de los atletas

En el deporte profesional, los datos se han convertido en un activo estratégico. Historiales médicos, métricas de rendimiento, contratos, salarios y registros obtenidos mediante dispositivos de seguimiento contienen información con un importante valor deportivo y financiero. Protegerla es, por tanto, una prioridad para clubes y federaciones.

El dato deportivo también tiene valor financiero

La información sobre lesiones, tratamientos y condición física puede influir en fichajes, negociaciones y decisiones deportivas. A esto se suman contratos, cláusulas, salarios y derechos de imagen, cuya filtración podría generar pérdidas económicas o afectar la posición de un atleta en una negociación.

Una brecha de seguridad puede comprometer la privacidad de los deportistas y revelar información capaz de afectar sus carreras. Además, datos que parecen aislados pueden adquirir mayor valor cuando se combinan con estadísticas, registros médicos y datos de entrenamiento.

Ciberseguridad con estándares financieros

Por la sensibilidad de esta información, los clubes necesitan aplicar controles de seguridad comparables a los utilizados en sectores financieros: autenticación robusta, segmentación, monitoreo, respaldo y restricciones de acceso según el perfil de cada usuario.

Los entornos Virtual Private Cloud (VPC) permiten crear redes virtuales aisladas y establecer controles específicos sobre los recursos y usuarios que pueden acceder a la información.

Esta arquitectura puede ayudar a mantener separados los expedientes médicos, sistemas administrativos y plataformas de rendimiento, reduciendo la superficie de exposición y limitando el impacto de posibles incidentes.

Proteger el dato es proteger el negocio

La seguridad debe estar presente durante todo el ciclo de vida de la información, desde su recopilación mediante wearables hasta su almacenamiento y procesamiento.

En un deporte cada vez más basado en datos, proteger la información médica, contractual y deportiva no es solo una cuestión tecnológica. Es una inversión estratégica para preservar la privacidad de los atletas, la ventaja competitiva y el valor del negocio.

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